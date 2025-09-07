- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
341
利益トレード:
162 (47.50%)
損失トレード:
179 (52.49%)
ベストトレード:
875.69 USD
最悪のトレード:
-324.66 USD
総利益:
24 091.88 USD (434 332 pips)
総損失:
-15 828.36 USD (343 654 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1 454.92 USD)
最大連続利益:
1 622.26 USD (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
45.03%
最大入金額:
1.64%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.93
長いトレード:
185 (54.25%)
短いトレード:
156 (45.75%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
24.23 USD
平均利益:
148.72 USD
平均損失:
-88.43 USD
最大連続の負け:
10 (-1 384.18 USD)
最大連続損失:
-1 919.14 USD (9)
月間成長:
1.72%
年間予想:
20.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 013.35 USD
最大の:
2 100.02 USD (20.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.82% (2 100.02 USD)
エクイティによる:
1.79% (282.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|8.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|91K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +875.69 USD
最悪のトレード: -325 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 454.92 USD
最大連続損失: -1 384.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AuroraExplorePty-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
90%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
163
100%
341
47%
45%
1.52
24.23
USD
USD
21%
1:100