Fuchao Wang

JINNIUFX4

Fuchao Wang
0 recensioni
Affidabilità
151 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 82%
AuroraExplorePty-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
318
Profit Trade:
152 (47.79%)
Loss Trade:
166 (52.20%)
Best Trade:
875.69 USD
Worst Trade:
-324.66 USD
Profitto lordo:
21 958.36 USD (382 648 pips)
Perdita lorda:
-14 387.98 USD (281 380 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 454.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 622.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
41.10%
Massimo carico di deposito:
0.48%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
170 (53.46%)
Short Trade:
148 (46.54%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
23.81 USD
Profitto medio:
144.46 USD
Perdita media:
-86.67 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 384.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 919.14 USD (9)
Crescita mensile:
1.05%
Previsione annuale:
12.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 013.35 USD
Massimale:
2 100.02 USD (20.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.82% (2 100.02 USD)
Per equità:
0.22% (33.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 318
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 101K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +875.69 USD
Worst Trade: -325 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 454.92 USD
Massima perdita consecutiva: -1 384.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuroraExplorePty-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.09 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.68% of days out of 1030 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 12:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
