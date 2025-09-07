SignauxSections
Fuchao Wang

JINNIUFX4

Fuchao Wang
0 avis
Fiabilité
151 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 82%
AuroraExplorePty-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
318
Bénéfice trades:
152 (47.79%)
Perte trades:
166 (52.20%)
Meilleure transaction:
875.69 USD
Pire transaction:
-324.66 USD
Bénéfice brut:
21 958.36 USD (382 648 pips)
Perte brute:
-14 387.98 USD (281 380 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (1 454.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 622.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
41.10%
Charge de dépôt maximale:
0.48%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.60
Longs trades:
170 (53.46%)
Courts trades:
148 (46.54%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
23.81 USD
Bénéfice moyen:
144.46 USD
Perte moyenne:
-86.67 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 384.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 919.14 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.05%
Prévision annuelle:
12.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 013.35 USD
Maximal:
2 100.02 USD (20.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.82% (2 100.02 USD)
Par fonds propres:
0.22% (33.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 318
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 101K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +875.69 USD
Pire transaction: -325 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 454.92 USD
Perte consécutive maximale: -1 384.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuroraExplorePty-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.09 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.68% of days out of 1030 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 12:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
