- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
341
Negociações com lucro:
162 (47.50%)
Negociações com perda:
179 (52.49%)
Melhor negociação:
875.69 USD
Pior negociação:
-324.66 USD
Lucro bruto:
24 091.88 USD (434 332 pips)
Perda bruta:
-15 828.36 USD (343 654 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1 454.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 622.26 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
45.03%
Depósito máximo carregado:
1.64%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.93
Negociações longas:
185 (54.25%)
Negociações curtas:
156 (45.75%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
24.23 USD
Lucro médio:
148.72 USD
Perda média:
-88.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 384.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 919.14 USD (9)
Crescimento mensal:
1.72%
Previsão anual:
20.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 013.35 USD
Máximo:
2 100.02 USD (20.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.82% (2 100.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.79% (282.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|8.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|91K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +875.69 USD
Pior negociação: -325 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 454.92 USD
Máxima perda consecutiva: -1 384.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuroraExplorePty-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
90%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
163
100%
341
47%
45%
1.52
24.23
USD
USD
21%
1:100