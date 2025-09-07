SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / JINNIUFX4
Fuchao Wang

JINNIUFX4

Fuchao Wang
0 comentários
Confiabilidade
163 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 90%
AuroraExplorePty-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
341
Negociações com lucro:
162 (47.50%)
Negociações com perda:
179 (52.49%)
Melhor negociação:
875.69 USD
Pior negociação:
-324.66 USD
Lucro bruto:
24 091.88 USD (434 332 pips)
Perda bruta:
-15 828.36 USD (343 654 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1 454.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 622.26 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
45.03%
Depósito máximo carregado:
1.64%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.93
Negociações longas:
185 (54.25%)
Negociações curtas:
156 (45.75%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
24.23 USD
Lucro médio:
148.72 USD
Perda média:
-88.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 384.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 919.14 USD (9)
Crescimento mensal:
1.72%
Previsão anual:
20.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 013.35 USD
Máximo:
2 100.02 USD (20.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.82% (2 100.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.79% (282.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 341
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 8.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 91K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +875.69 USD
Pior negociação: -325 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 454.92 USD
Máxima perda consecutiva: -1 384.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuroraExplorePty-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.23 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 00:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.09 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.68% of days out of 1030 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 12:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
