- 자본
- 축소
트레이드:
345
이익 거래:
165 (47.82%)
손실 거래:
180 (52.17%)
최고의 거래:
875.69 USD
최악의 거래:
-324.66 USD
총 수익:
24 152.27 USD (440 317 pips)
총 손실:
-15 830.38 USD (343 715 pips)
연속 최대 이익:
6 (1 454.92 USD)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
43.06%
최대 입금량:
1.64%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.96
롱(주식매수):
188 (54.49%)
숏(주식차입매도):
157 (45.51%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
24.12 USD
평균 이익:
146.38 USD
평균 손실:
-87.95 USD
연속 최대 손실:
10 (-1 384.18 USD)
연속 최대 손실:
-1 919.14 USD (9)
월별 성장률:
0.89%
연간 예측:
10.77%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 013.35 USD
최대한의:
2 100.02 USD (20.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.82% (2 100.02 USD)
자본금별:
1.79% (282.22 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +875.69 USD
최악의 거래: -325 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +1 454.92 USD
연속 최대 손실: -1 384.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AuroraExplorePty-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
