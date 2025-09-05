SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Squallo CFD US Stocks
Felipe Pasqualotto

Squallo CFD US Stocks

Felipe Pasqualotto
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 36.34 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
30 (96.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.23%)
En iyi işlem:
5.89 USD
En kötü işlem:
-0.26 USD
Brüt kâr:
40.96 USD (108 760 pips)
Brüt zarar:
-1.75 USD
Maksimum ardışık kazanç:
24 (34.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.18 USD (24)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
104.68%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
140.04
Alış işlemleri:
31 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
23.41
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-1.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.26 USD (1)
Aylık büyüme:
20.53%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 USD
Maksimum:
0.28 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.18% (0.28 USD)
Varlığa göre:
17.09% (25.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ORCL.US 4
AMD.US 3
QCOM.US 2
EMR.US 2
AAPL.US 2
WMB.US 2
CAR.AU 2
LMT.US 1
NEU.AU 1
CAT.US 1
0700.HK 1
NOVN.CH 1
MSFT.US 1
SGH.AU 1
MS.US 1
JPM.US 1
PEP.US 1
V.US 1
FRAd.DE 1
AXP.US 1
ORI.AU 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ORCL.US 4
AMD.US 2
QCOM.US 1
EMR.US 1
AAPL.US 2
WMB.US 0
CAR.AU 0
LMT.US 2
NEU.AU 4
CAT.US 2
0700.HK 4
NOVN.CH 6
MSFT.US 2
SGH.AU 1
MS.US 1
JPM.US 1
PEP.US 1
V.US 0
FRAd.DE 3
AXP.US 1
ORI.AU 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ORCL.US 4.4K
AMD.US 2.6K
QCOM.US 1.5K
EMR.US 1.3K
AAPL.US 2.4K
WMB.US 310
CAR.AU 238
LMT.US 2.2K
NEU.AU 710
CAT.US 2.1K
0700.HK 32K
NOVN.CH 49K
MSFT.US 2.5K
SGH.AU 2.4K
MS.US 787
JPM.US 1.5K
PEP.US 728
V.US 106
FRAd.DE 270
AXP.US 1.7K
ORI.AU 140
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.89 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +34.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Strateji Hakkında

Bu ticaret sistemi, yüksek kaldıraçlı swing trade işlemleri için geliştirilmiştir, ABD hisse senedi CFD’leri ile işlem yapar ve orta vadeli trendler üzerine odaklanır.

Strateji, teknik analize dayanır ve Hareketli Ortalamalar, ATR, CCI, Stokastik, RSI gibi birçok gösterge kullanarak ideal giriş noktalarını belirler.
Pozisyonlar genellikle ana trend yönünde açılır ve fiyat düzeltmelerinden (dips) ve olası devam hareketlerinden faydalanmayı hedefler.

Sistem ayrıca birden fazla zaman dilimini aynı anda analiz ederek doğruluğu artırır ve yanlış sinyalleri azaltır.

Copy Trading Aboneleri İçin

  • Bu sinyal copy trading için tasarlanmıştır, bağımsız bir EA olarak kullanım için uygun değildir.

  • Minimum depozito, brokerinizin kontrat büyüklüğüne ve parçalı lot işlemlerine izin verip vermediğine bağlı olarak değişebilir.

  • Referans olarak, bu sinyal parçalı lotlara izin veren bir brokerde (ör. Pepperstone) çalışmaktadır. Brokeriniz tam kontrat talep ediyorsa, pozisyonların doğru kopyalanabilmesi için daha yüksek bir depozito gerekebilir.

  • Hesabınızın hisse senedi CFD işlemleri için aktif olduğundan emin olun, çünkü bu spot hisse senedi ticareti değildir.

Risk Seviyesi

Yüksek kaldıraç kullanımı nedeniyle bu strateji agresif olarak değerlendirilir ve önemli riskler içerir, bu da büyük kazançlara veya ciddi kayıplara yol açabilir.

Bu sistem, kaldıraçlı işlemlerin risklerini tamamen anlayan deneyimli yatırımcılar için uygundur.

Yasal Uyarı

Sağlanan bilgiler yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır ve finansal, yatırım veya ticaret tavsiyesi niteliği taşımaz.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Finansal piyasalarda işlem yapmak ve yatırım yapmak (ör. günlük işlem, swing trade, copy trading ve kaldıraçlı CFD’ler) önemli riskler içerir ve sermayenin tamamen kaybedilmesine hatta ilk yatırımın ötesinde zararlara yol açabilir.

Bu bilgilere dayanarak alınan her türlü karardan yalnızca siz sorumlusunuz ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana başvurmalısınız.


İnceleme yok
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 00:01 2025.09.17 00:01:29  

Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.

2025.09.16 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 21:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 16:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.05 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Squallo CFD US Stocks
Ayda 36.34 USD
40%
0
0
USD
160
USD
7
96%
31
96%
100%
23.40
1.26
USD
17%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.