Strateji Hakkında

Bu ticaret sistemi, yüksek kaldıraçlı swing trade işlemleri için geliştirilmiştir, ABD hisse senedi CFD’leri ile işlem yapar ve orta vadeli trendler üzerine odaklanır.

Strateji, teknik analize dayanır ve Hareketli Ortalamalar, ATR, CCI, Stokastik, RSI gibi birçok gösterge kullanarak ideal giriş noktalarını belirler.

Pozisyonlar genellikle ana trend yönünde açılır ve fiyat düzeltmelerinden (dips) ve olası devam hareketlerinden faydalanmayı hedefler.

Sistem ayrıca birden fazla zaman dilimini aynı anda analiz ederek doğruluğu artırır ve yanlış sinyalleri azaltır.

Copy Trading Aboneleri İçin

Bu sinyal copy trading için tasarlanmıştır, bağımsız bir EA olarak kullanım için uygun değildir.

Minimum depozito , brokerinizin kontrat büyüklüğüne ve parçalı lot işlemlerine izin verip vermediğine bağlı olarak değişebilir.

Referans olarak, bu sinyal parçalı lotlara izin veren bir brokerde (ör. Pepperstone ) çalışmaktadır. Brokeriniz tam kontrat talep ediyorsa, pozisyonların doğru kopyalanabilmesi için daha yüksek bir depozito gerekebilir.

Hesabınızın hisse senedi CFD işlemleri için aktif olduğundan emin olun, çünkü bu spot hisse senedi ticareti değildir.

Risk Seviyesi

Yüksek kaldıraç kullanımı nedeniyle bu strateji agresif olarak değerlendirilir ve önemli riskler içerir, bu da büyük kazançlara veya ciddi kayıplara yol açabilir.

Bu sistem, kaldıraçlı işlemlerin risklerini tamamen anlayan deneyimli yatırımcılar için uygundur.

Yasal Uyarı

Sağlanan bilgiler yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır ve finansal, yatırım veya ticaret tavsiyesi niteliği taşımaz.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Finansal piyasalarda işlem yapmak ve yatırım yapmak (ör. günlük işlem, swing trade, copy trading ve kaldıraçlı CFD’ler) önemli riskler içerir ve sermayenin tamamen kaybedilmesine hatta ilk yatırımın ötesinde zararlara yol açabilir.

Bu bilgilere dayanarak alınan her türlü karardan yalnızca siz sorumlusunuz ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana başvurmalısınız.



