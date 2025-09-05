Sobre a Estratégia

Este sistema de trading foi desenvolvido para operações de swing trade com alta alavancagem, atuando com CFDs de ações e focado em tendências de médio prazo.

A estratégia é baseada em análise técnica e utiliza múltiplos indicadores, como Médias Móveis, ATR, CCI, Estocástico, RSI, entre outros, para identificar pontos de entrada ideais. As posições geralmente são abertas a favor da tendência principal, buscando aproveitar correções de preço (dips) e possíveis movimentos de continuação.

O sistema também analisa múltiplos timeframes simultaneamente, aumentando a precisão e reduzindo sinais falsos.

Para Assinantes de Copy Trading

Este sinal é projetado para copy trading , não para uso como um EA independente.

O depósito mínimo pode variar conforme o tamanho do contrato da sua corretora e a possibilidade de operar com lotes fracionados .

Como referência, este sinal opera em uma corretora que permite lotes fracionados (ex.: Pepperstone) . Caso a sua corretora exija contratos inteiros, poderá ser necessário um depósito maior para copiar as posições corretamente.

Certifique-se de que sua conta está habilitada para operar CFDs de ações, pois não se trata de negociação de ações à vista.

Nível de Risco

Devido à alta alavancagem aplicada, esta estratégia é considerada agressiva e envolve risco significativo, podendo resultar em grandes ganhos ou perdas consideráveis.

Este sistema é destinado a traders experientes que compreendam plenamente os riscos associados ao trading alavancado.

Aviso Legal

As informações fornecidas são exclusivamente para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de trading.

O desempenho passado não garante resultados futuros. Operar e investir nos mercados financeiros, incluindo day trade, swing trade, copy trading e CFDs alavancados, envolve riscos substanciais e pode resultar na perda total do capital ou até superior ao investimento inicial.

Você é o único responsável por quaisquer decisões tomadas com base nestas informações e deve consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.



