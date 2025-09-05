SinaisSeções
Felipe Pasqualotto

Squallo CFD Stocks ETFs

Felipe Pasqualotto
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 36.34 USD por mês
crescimento desde 2025 91%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
90 (95.74%)
Negociações com perda:
4 (4.26%)
Melhor negociação:
5.89 USD
Pior negociação:
-2.53 USD
Lucro bruto:
103.36 USD (203 459 pips)
Perda bruta:
-6.48 USD (15 600 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (34.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.81 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.79
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
104.68%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
15 dias
Fator de recuperação:
38.29
Negociações longas:
94 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
15.95
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
1.15 USD
Perda média:
-1.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.53 USD (1)
Crescimento mensal:
17.31%
Previsão anual:
210.02%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.19 USD
Máximo:
2.53 USD (2.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.40% (2.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.11% (55.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AMD.US 9
EMR.US 7
QCOM.US 6
ORCL.US 6
MS.US 5
JPM.US 4
V.US 4
ANET.US 4
CAT.US 3
WMB.US 3
AXP.US 3
ORI.AU 3
VLO.US 3
TSM.US 3
LMT.US 2
AAPL.US 2
0700.HK 2
MSFT.US 2
SGH.AU 2
CAR.AU 2
FRAd.DE 2
KO.US 2
ALC.CH 2
PG.US 2
URA.US 2
MA.US 2
NEU.AU 1
NOVN.CH 1
PEP.US 1
ABBV.US 1
SOXX.US 1
AMZN.US 1
MCD.US 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AMD.US 10
EMR.US 3
QCOM.US 4
ORCL.US 6
MS.US 4
JPM.US 5
V.US 2
ANET.US 2
CAT.US 9
WMB.US 0
AXP.US 4
ORI.AU 1
VLO.US 2
TSM.US 3
LMT.US 3
AAPL.US 2
0700.HK 3
MSFT.US 5
SGH.AU 3
CAR.AU 0
FRAd.DE 6
KO.US 0
ALC.CH 1
PG.US 0
URA.US 1
MA.US 3
NEU.AU 4
NOVN.CH 6
PEP.US 1
ABBV.US 1
SOXX.US 1
AMZN.US 1
MCD.US 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AMD.US 10K
EMR.US 3.6K
QCOM.US 4.1K
ORCL.US 6.8K
MS.US 3.8K
JPM.US 5.3K
V.US 3.4K
ANET.US 2.5K
CAT.US 9.9K
WMB.US 554
AXP.US 4.6K
ORI.AU 2.2K
VLO.US 1.8K
TSM.US 2.9K
LMT.US 3.9K
AAPL.US 2.4K
0700.HK 32K
MSFT.US 5.7K
SGH.AU 5.2K
CAR.AU 238
FRAd.DE 565
KO.US 524
ALC.CH 17K
PG.US 137
URA.US 418
MA.US 3.2K
NEU.AU 710
NOVN.CH 49K
PEP.US 728
ABBV.US 1.1K
SOXX.US 1.1K
AMZN.US 945
MCD.US 1.2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.89 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +34.81 USD
Máxima perda consecutiva: -2.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados


Sobre a Estratégia

Este sistema de trading foi desenvolvido para operações de swing trade com alta alavancagem, atuando com CFDs de ações e focado em tendências de médio prazo.

A estratégia é baseada em análise técnica e utiliza múltiplos indicadores, como Médias Móveis, ATR, CCI, Estocástico, RSI, entre outros, para identificar pontos de entrada ideais. As posições geralmente são abertas a favor da tendência principal, buscando aproveitar correções de preço (dips) e possíveis movimentos de continuação.

O sistema também analisa múltiplos timeframes simultaneamente, aumentando a precisão e reduzindo sinais falsos.

Para Assinantes de Copy Trading

  • Este sinal é projetado para copy trading, não para uso como um EA independente.

  • O depósito mínimo pode variar conforme o tamanho do contrato da sua corretora e a possibilidade de operar com lotes fracionados.

  • Como referência, este sinal opera em uma corretora que permite lotes fracionados (ex.: Pepperstone). Caso a sua corretora exija contratos inteiros, poderá ser necessário um depósito maior para copiar as posições corretamente.

  • Certifique-se de que sua conta está habilitada para operar CFDs de ações, pois não se trata de negociação de ações à vista.

Nível de Risco

Devido à alta alavancagem aplicada, esta estratégia é considerada agressiva e envolve risco significativo, podendo resultar em grandes ganhos ou perdas consideráveis.

Este sistema é destinado a traders experientes que compreendam plenamente os riscos associados ao trading alavancado.

Aviso Legal

As informações fornecidas são exclusivamente para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de trading.

O desempenho passado não garante resultados futuros. Operar e investir nos mercados financeiros, incluindo day trade, swing trade, copy trading e CFDs alavancados, envolve riscos substanciais e pode resultar na perda total do capital ou até superior ao investimento inicial.

Você é o único responsável por quaisquer decisões tomadas com base nestas informações e deve consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.


Sem comentários
2025.11.14 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 00:01 2025.09.17 00:01:29  

Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.

2025.09.16 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 21:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 16:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.05 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
