- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AMD.US
|9
|EMR.US
|7
|QCOM.US
|6
|ORCL.US
|6
|MS.US
|5
|JPM.US
|4
|V.US
|4
|ANET.US
|4
|CAT.US
|3
|WMB.US
|3
|AXP.US
|3
|ORI.AU
|3
|VLO.US
|3
|TSM.US
|3
|LMT.US
|2
|AAPL.US
|2
|0700.HK
|2
|MSFT.US
|2
|SGH.AU
|2
|CAR.AU
|2
|FRAd.DE
|2
|KO.US
|2
|ALC.CH
|2
|PG.US
|2
|URA.US
|2
|MA.US
|2
|NEU.AU
|1
|NOVN.CH
|1
|PEP.US
|1
|ABBV.US
|1
|SOXX.US
|1
|AMZN.US
|1
|MCD.US
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AMD.US
|10
|EMR.US
|3
|QCOM.US
|4
|ORCL.US
|6
|MS.US
|4
|JPM.US
|5
|V.US
|2
|ANET.US
|2
|CAT.US
|9
|WMB.US
|0
|AXP.US
|4
|ORI.AU
|1
|VLO.US
|2
|TSM.US
|3
|LMT.US
|3
|AAPL.US
|2
|0700.HK
|3
|MSFT.US
|5
|SGH.AU
|3
|CAR.AU
|0
|FRAd.DE
|6
|KO.US
|0
|ALC.CH
|1
|PG.US
|0
|URA.US
|1
|MA.US
|3
|NEU.AU
|4
|NOVN.CH
|6
|PEP.US
|1
|ABBV.US
|1
|SOXX.US
|1
|AMZN.US
|1
|MCD.US
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AMD.US
|10K
|EMR.US
|3.6K
|QCOM.US
|4.1K
|ORCL.US
|6.8K
|MS.US
|3.8K
|JPM.US
|5.3K
|V.US
|3.4K
|ANET.US
|2.5K
|CAT.US
|9.9K
|WMB.US
|554
|AXP.US
|4.6K
|ORI.AU
|2.2K
|VLO.US
|1.8K
|TSM.US
|2.9K
|LMT.US
|3.9K
|AAPL.US
|2.4K
|0700.HK
|32K
|MSFT.US
|5.7K
|SGH.AU
|5.2K
|CAR.AU
|238
|FRAd.DE
|565
|KO.US
|524
|ALC.CH
|17K
|PG.US
|137
|URA.US
|418
|MA.US
|3.2K
|NEU.AU
|710
|NOVN.CH
|49K
|PEP.US
|728
|ABBV.US
|1.1K
|SOXX.US
|1.1K
|AMZN.US
|945
|MCD.US
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sobre a Estratégia
Este sistema de trading foi desenvolvido para operações de swing trade com alta alavancagem, atuando com CFDs de ações e focado em tendências de médio prazo.
A estratégia é baseada em análise técnica e utiliza múltiplos indicadores, como Médias Móveis, ATR, CCI, Estocástico, RSI, entre outros, para identificar pontos de entrada ideais. As posições geralmente são abertas a favor da tendência principal, buscando aproveitar correções de preço (dips) e possíveis movimentos de continuação.
O sistema também analisa múltiplos timeframes simultaneamente, aumentando a precisão e reduzindo sinais falsos.
Para Assinantes de Copy Trading
-
Este sinal é projetado para copy trading, não para uso como um EA independente.
-
O depósito mínimo pode variar conforme o tamanho do contrato da sua corretora e a possibilidade de operar com lotes fracionados.
-
Como referência, este sinal opera em uma corretora que permite lotes fracionados (ex.: Pepperstone). Caso a sua corretora exija contratos inteiros, poderá ser necessário um depósito maior para copiar as posições corretamente.
-
Certifique-se de que sua conta está habilitada para operar CFDs de ações, pois não se trata de negociação de ações à vista.
Nível de Risco
Devido à alta alavancagem aplicada, esta estratégia é considerada agressiva e envolve risco significativo, podendo resultar em grandes ganhos ou perdas consideráveis.
Este sistema é destinado a traders experientes que compreendam plenamente os riscos associados ao trading alavancado.
Aviso Legal
As informações fornecidas são exclusivamente para fins educacionais e informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de trading.
O desempenho passado não garante resultados futuros. Operar e investir nos mercados financeiros, incluindo day trade, swing trade, copy trading e CFDs alavancados, envolve riscos substanciais e pode resultar na perda total do capital ou até superior ao investimento inicial.
Você é o único responsável por quaisquer decisões tomadas com base nestas informações e deve consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.
