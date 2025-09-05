- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ORCL.US
|4
|AMD.US
|3
|QCOM.US
|2
|EMR.US
|2
|AAPL.US
|2
|WMB.US
|2
|CAR.AU
|2
|LMT.US
|1
|NEU.AU
|1
|CAT.US
|1
|0700.HK
|1
|NOVN.CH
|1
|MSFT.US
|1
|SGH.AU
|1
|MS.US
|1
|JPM.US
|1
|PEP.US
|1
|V.US
|1
|FRAd.DE
|1
|AXP.US
|1
|ORI.AU
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ORCL.US
|4
|AMD.US
|2
|QCOM.US
|1
|EMR.US
|1
|AAPL.US
|2
|WMB.US
|0
|CAR.AU
|0
|LMT.US
|2
|NEU.AU
|4
|CAT.US
|2
|0700.HK
|4
|NOVN.CH
|6
|MSFT.US
|2
|SGH.AU
|1
|MS.US
|1
|JPM.US
|1
|PEP.US
|1
|V.US
|0
|FRAd.DE
|3
|AXP.US
|1
|ORI.AU
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ORCL.US
|4.4K
|AMD.US
|2.6K
|QCOM.US
|1.5K
|EMR.US
|1.3K
|AAPL.US
|2.4K
|WMB.US
|310
|CAR.AU
|238
|LMT.US
|2.2K
|NEU.AU
|710
|CAT.US
|2.1K
|0700.HK
|32K
|NOVN.CH
|49K
|MSFT.US
|2.5K
|SGH.AU
|2.4K
|MS.US
|787
|JPM.US
|1.5K
|PEP.US
|728
|V.US
|106
|FRAd.DE
|270
|AXP.US
|1.7K
|ORI.AU
|140
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Informazioni sulla strategia
Questo sistema di trading è progettato per il swing trading ad alta leva, operando su CFD su azioni, con focus sulle tendenze a medio termine.
La strategia si basa sull’analisi tecnica e utilizza diversi indicatori come Medie Mobili, ATR, CCI, Stocastico, RSI, e altri per identificare i punti di ingresso ottimali. Le posizioni vengono generalmente aperte in linea con il trend principale, con l’obiettivo di sfruttare i ritracciamenti dei prezzi (dips) e i movimenti di continuazione del trend.
Il sistema analizza anche più timeframe contemporaneamente per aumentare la precisione e ridurre i falsi segnali.
Per gli abbonati al Copy Trading
-
Questo segnale è progettato esclusivamente per il copy trading, non come EA autonomo.
-
Il deposito minimo può variare in base alla dimensione del contratto del broker e alla possibilità di operare con lotti frazionati.
-
Come riferimento, questo segnale funziona con un broker che supporta lotti frazionati (es. Pepperstone). Se il tuo broker richiede contratti completi, potrebbe essere necessario un deposito maggiore per copiare correttamente le posizioni.
-
Assicurati che il tuo account sia abilitato per il trading di CFD su azioni, poiché non si tratta di trading di azioni al dettaglio.
Livello di rischio
A causa dell’alta leva applicata, questa strategia è considerata aggressiva e comporta rischi significativi, che possono portare a guadagni elevati o perdite consistenti.
Questo sistema è destinato a trader esperti che comprendono pienamente i rischi associati al trading con leva.
Disclaimer
Le informazioni fornite sono a scopo educativo e informativo e non costituiscono consulenza finanziaria, di investimento o di trading.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Il trading e l’investimento nei mercati finanziari, inclusi day trading, swing trading, copy trading e CFD a leva, comportano rischi significativi e possono causare la perdita totale o superiore al capitale investito.
Sei l’unico responsabile di qualsiasi decisione presa basandoti su queste informazioni e dovresti consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere decisioni di investimento.
Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.
USD
USD
USD