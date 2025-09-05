SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Squallo CFD US Stocks
Felipe Pasqualotto

Squallo CFD US Stocks

Felipe Pasqualotto
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 36.34 USD al mese
crescita dal 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
30 (96.77%)
Loss Trade:
1 (3.23%)
Best Trade:
5.89 USD
Worst Trade:
-0.26 USD
Profitto lordo:
40.96 USD (108 760 pips)
Perdita lorda:
-1.75 USD
Vincite massime consecutive:
24 (34.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.18 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
104.68%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
140.04
Long Trade:
31 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
23.41
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-1.75 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.26 USD (1)
Crescita mensile:
20.53%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
0.28 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.18% (0.28 USD)
Per equità:
17.09% (25.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ORCL.US 4
AMD.US 3
QCOM.US 2
EMR.US 2
AAPL.US 2
WMB.US 2
CAR.AU 2
LMT.US 1
NEU.AU 1
CAT.US 1
0700.HK 1
NOVN.CH 1
MSFT.US 1
SGH.AU 1
MS.US 1
JPM.US 1
PEP.US 1
V.US 1
FRAd.DE 1
AXP.US 1
ORI.AU 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ORCL.US 4
AMD.US 2
QCOM.US 1
EMR.US 1
AAPL.US 2
WMB.US 0
CAR.AU 0
LMT.US 2
NEU.AU 4
CAT.US 2
0700.HK 4
NOVN.CH 6
MSFT.US 2
SGH.AU 1
MS.US 1
JPM.US 1
PEP.US 1
V.US 0
FRAd.DE 3
AXP.US 1
ORI.AU 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ORCL.US 4.4K
AMD.US 2.6K
QCOM.US 1.5K
EMR.US 1.3K
AAPL.US 2.4K
WMB.US 310
CAR.AU 238
LMT.US 2.2K
NEU.AU 710
CAT.US 2.1K
0700.HK 32K
NOVN.CH 49K
MSFT.US 2.5K
SGH.AU 2.4K
MS.US 787
JPM.US 1.5K
PEP.US 728
V.US 106
FRAd.DE 270
AXP.US 1.7K
ORI.AU 140
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.89 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.18 USD
Massima perdita consecutiva: -0.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Informazioni sulla strategia

Questo sistema di trading è progettato per il swing trading ad alta leva, operando su CFD su azioni, con focus sulle tendenze a medio termine.

La strategia si basa sull’analisi tecnica e utilizza diversi indicatori come Medie Mobili, ATR, CCI, Stocastico, RSI, e altri per identificare i punti di ingresso ottimali. Le posizioni vengono generalmente aperte in linea con il trend principale, con l’obiettivo di sfruttare i ritracciamenti dei prezzi (dips) e i movimenti di continuazione del trend.

Il sistema analizza anche più timeframe contemporaneamente per aumentare la precisione e ridurre i falsi segnali.

Per gli abbonati al Copy Trading

  • Questo segnale è progettato esclusivamente per il copy trading, non come EA autonomo.

  • Il deposito minimo può variare in base alla dimensione del contratto del broker e alla possibilità di operare con lotti frazionati.

  • Come riferimento, questo segnale funziona con un broker che supporta lotti frazionati (es. Pepperstone). Se il tuo broker richiede contratti completi, potrebbe essere necessario un deposito maggiore per copiare correttamente le posizioni.

  • Assicurati che il tuo account sia abilitato per il trading di CFD su azioni, poiché non si tratta di trading di azioni al dettaglio.

Livello di rischio

A causa dell’alta leva applicata, questa strategia è considerata aggressiva e comporta rischi significativi, che possono portare a guadagni elevati o perdite consistenti.

Questo sistema è destinato a trader esperti che comprendono pienamente i rischi associati al trading con leva.

Disclaimer

Le informazioni fornite sono a scopo educativo e informativo e non costituiscono consulenza finanziaria, di investimento o di trading.

Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Il trading e l’investimento nei mercati finanziari, inclusi day trading, swing trading, copy trading e CFD a leva, comportano rischi significativi e possono causare la perdita totale o superiore al capitale investito.

Sei l’unico responsabile di qualsiasi decisione presa basandoti su queste informazioni e dovresti consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere decisioni di investimento.


2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 00:01 2025.09.17 00:01:29  

Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.

2025.09.16 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 21:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 16:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.05 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
