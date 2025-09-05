Informazioni sulla strategia

Questo sistema di trading è progettato per il swing trading ad alta leva, operando su CFD su azioni, con focus sulle tendenze a medio termine.

La strategia si basa sull’analisi tecnica e utilizza diversi indicatori come Medie Mobili, ATR, CCI, Stocastico, RSI, e altri per identificare i punti di ingresso ottimali. Le posizioni vengono generalmente aperte in linea con il trend principale, con l’obiettivo di sfruttare i ritracciamenti dei prezzi (dips) e i movimenti di continuazione del trend.

Il sistema analizza anche più timeframe contemporaneamente per aumentare la precisione e ridurre i falsi segnali.

Per gli abbonati al Copy Trading

Questo segnale è progettato esclusivamente per il copy trading , non come EA autonomo.

Il deposito minimo può variare in base alla dimensione del contratto del broker e alla possibilità di operare con lotti frazionati .

Come riferimento, questo segnale funziona con un broker che supporta lotti frazionati (es. Pepperstone) . Se il tuo broker richiede contratti completi, potrebbe essere necessario un deposito maggiore per copiare correttamente le posizioni.

Assicurati che il tuo account sia abilitato per il trading di CFD su azioni, poiché non si tratta di trading di azioni al dettaglio.

Livello di rischio

A causa dell’alta leva applicata, questa strategia è considerata aggressiva e comporta rischi significativi, che possono portare a guadagni elevati o perdite consistenti.

Questo sistema è destinato a trader esperti che comprendono pienamente i rischi associati al trading con leva.

Disclaimer

Le informazioni fornite sono a scopo educativo e informativo e non costituiscono consulenza finanziaria, di investimento o di trading.

Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Il trading e l’investimento nei mercati finanziari, inclusi day trading, swing trading, copy trading e CFD a leva, comportano rischi significativi e possono causare la perdita totale o superiore al capitale investito.

Sei l’unico responsabile di qualsiasi decisione presa basandoti su queste informazioni e dovresti consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere decisioni di investimento.



