Acerca de la Estrategia

Este sistema de trading está diseñado para operaciones de swing trading con alto apalancamiento, operando con CFDs sobre acciones y enfocado en tendencias de mediano plazo.

La estrategia se basa en análisis técnico y utiliza múltiples indicadores como Medias Móviles, ATR, CCI, Estocástico, RSI, entre otros, para identificar puntos de entrada óptimos. Las posiciones se abren normalmente en dirección de la tendencia principal, buscando aprovechar retrocesos de precio (dips) y posibles movimientos de continuación.

El sistema también analiza múltiples marcos temporales de forma simultánea para aumentar la precisión y reducir señales falsas.

Para Suscriptores de Copy Trading

Esta señal está diseñada para copy trading , no para ser utilizada como un Asesor Experto (EA) independiente.

El depósito mínimo puede variar según el tamaño de contrato de su bróker y la posibilidad de operar con lotes fraccionados .

Como referencia, esta señal se ejecuta en un bróker que admite lotes fraccionados (por ejemplo, Pepperstone) . Si su bróker requiere contratos completos, puede necesitar un depósito mayor para copiar las posiciones correctamente.

Asegúrese de que su cuenta esté habilitada para operar CFDs sobre acciones, ya que no se trata de trading de acciones al contado.

Nivel de Riesgo

Debido al alto apalancamiento aplicado, esta estrategia se considera agresiva y conlleva un riesgo significativo, que puede resultar en ganancias sustanciales o pérdidas considerables.

Este sistema está destinado a traders experimentados que comprendan plenamente los riesgos asociados con el trading apalancado.

Aviso Legal

La información proporcionada tiene únicamente fines educativos e informativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de trading.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Operar e invertir en los mercados financieros, incluyendo day trading, swing trading, copy trading y CFDs apalancados, implica riesgos sustanciales y puede ocasionar la pérdida total del capital o incluso más que la inversión inicial.

Usted es el único responsable de cualquier decisión tomada en base a esta información, y debe consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.



