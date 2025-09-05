SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Squallo CFD Stocks ETFs
Felipe Pasqualotto

Squallo CFD Stocks ETFs

Felipe Pasqualotto
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 36.34 USD al mes
incremento desde 2025 91%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
90 (95.74%)
Transacciones Irrentables:
4 (4.26%)
Mejor transacción:
5.89 USD
Peor transacción:
-2.53 USD
Beneficio Bruto:
103.36 USD (203 459 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.48 USD (15 600 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (34.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.81 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.79
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
104.68%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
15 días
Factor de Recuperación:
38.29
Transacciones Largas:
94 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
15.95
Beneficio Esperado:
1.03 USD
Beneficio medio:
1.15 USD
Pérdidas medias:
-1.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.53 USD (1)
Crecimiento al mes:
17.31%
Pronóstico anual:
210.02%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.19 USD
Máxima:
2.53 USD (2.03%)
Reducción relativa:
De balance:
1.40% (2.61 USD)
De fondos:
30.11% (55.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AMD.US 9
EMR.US 7
QCOM.US 6
ORCL.US 6
MS.US 5
JPM.US 4
V.US 4
ANET.US 4
CAT.US 3
WMB.US 3
AXP.US 3
ORI.AU 3
VLO.US 3
TSM.US 3
LMT.US 2
AAPL.US 2
0700.HK 2
MSFT.US 2
SGH.AU 2
CAR.AU 2
FRAd.DE 2
KO.US 2
ALC.CH 2
PG.US 2
URA.US 2
MA.US 2
NEU.AU 1
NOVN.CH 1
PEP.US 1
ABBV.US 1
SOXX.US 1
AMZN.US 1
MCD.US 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AMD.US 10
EMR.US 3
QCOM.US 4
ORCL.US 6
MS.US 4
JPM.US 5
V.US 2
ANET.US 2
CAT.US 9
WMB.US 0
AXP.US 4
ORI.AU 1
VLO.US 2
TSM.US 3
LMT.US 3
AAPL.US 2
0700.HK 3
MSFT.US 5
SGH.AU 3
CAR.AU 0
FRAd.DE 6
KO.US 0
ALC.CH 1
PG.US 0
URA.US 1
MA.US 3
NEU.AU 4
NOVN.CH 6
PEP.US 1
ABBV.US 1
SOXX.US 1
AMZN.US 1
MCD.US 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AMD.US 10K
EMR.US 3.6K
QCOM.US 4.1K
ORCL.US 6.8K
MS.US 3.8K
JPM.US 5.3K
V.US 3.4K
ANET.US 2.5K
CAT.US 9.9K
WMB.US 554
AXP.US 4.6K
ORI.AU 2.2K
VLO.US 1.8K
TSM.US 2.9K
LMT.US 3.9K
AAPL.US 2.4K
0700.HK 32K
MSFT.US 5.7K
SGH.AU 5.2K
CAR.AU 238
FRAd.DE 565
KO.US 524
ALC.CH 17K
PG.US 137
URA.US 418
MA.US 3.2K
NEU.AU 710
NOVN.CH 49K
PEP.US 728
ABBV.US 1.1K
SOXX.US 1.1K
AMZN.US 945
MCD.US 1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.89 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +34.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Acerca de la Estrategia

Este sistema de trading está diseñado para operaciones de swing trading con alto apalancamiento, operando con CFDs sobre acciones y enfocado en tendencias de mediano plazo.

La estrategia se basa en análisis técnico y utiliza múltiples indicadores como Medias Móviles, ATR, CCI, Estocástico, RSI, entre otros, para identificar puntos de entrada óptimos. Las posiciones se abren normalmente en dirección de la tendencia principal, buscando aprovechar retrocesos de precio (dips) y posibles movimientos de continuación.

El sistema también analiza múltiples marcos temporales de forma simultánea para aumentar la precisión y reducir señales falsas.

Para Suscriptores de Copy Trading

  • Esta señal está diseñada para copy trading, no para ser utilizada como un Asesor Experto (EA) independiente.

  • El depósito mínimo puede variar según el tamaño de contrato de su bróker y la posibilidad de operar con lotes fraccionados.

  • Como referencia, esta señal se ejecuta en un bróker que admite lotes fraccionados (por ejemplo, Pepperstone). Si su bróker requiere contratos completos, puede necesitar un depósito mayor para copiar las posiciones correctamente.

  • Asegúrese de que su cuenta esté habilitada para operar CFDs sobre acciones, ya que no se trata de trading de acciones al contado.

Nivel de Riesgo

Debido al alto apalancamiento aplicado, esta estrategia se considera agresiva y conlleva un riesgo significativo, que puede resultar en ganancias sustanciales o pérdidas considerables.

Este sistema está destinado a traders experimentados que comprendan plenamente los riesgos asociados con el trading apalancado.

Aviso Legal

La información proporcionada tiene únicamente fines educativos e informativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de trading.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Operar e invertir en los mercados financieros, incluyendo day trading, swing trading, copy trading y CFDs apalancados, implica riesgos sustanciales y puede ocasionar la pérdida total del capital o incluso más que la inversión inicial.

Usted es el único responsable de cualquier decisión tomada en base a esta información, y debe consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.


No hay comentarios
2025.11.14 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 00:01 2025.09.17 00:01:29  

Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.

2025.09.16 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 21:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 16:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.05 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Squallo CFD Stocks ETFs
36.34 USD al mes
91%
0
0
USD
219
USD
16
89%
94
95%
100%
15.95
1.03
USD
30%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.