Felipe Pasqualotto

Squallo CFD Stocks ETFs

Felipe Pasqualotto
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 36.34 USD в месяц
прирост с 2025 91%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
90 (95.74%)
Убыточных трейдов:
4 (4.26%)
Лучший трейд:
5.89 USD
Худший трейд:
-2.53 USD
Общая прибыль:
103.36 USD (203 459 pips)
Общий убыток:
-6.48 USD (15 600 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (34.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.81 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.79
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
104.68%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
15 дней
Фактор восстановления:
38.29
Длинных трейдов:
94 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
15.95
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
1.15 USD
Средний убыток:
-1.62 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.53 USD (1)
Прирост в месяц:
17.31%
Годовой прогноз:
210.02%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 USD
Максимальная:
2.53 USD (2.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.40% (2.61 USD)
По эквити:
30.11% (55.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AMD.US 9
EMR.US 7
QCOM.US 6
ORCL.US 6
MS.US 5
JPM.US 4
V.US 4
ANET.US 4
CAT.US 3
WMB.US 3
AXP.US 3
ORI.AU 3
VLO.US 3
TSM.US 3
LMT.US 2
AAPL.US 2
0700.HK 2
MSFT.US 2
SGH.AU 2
CAR.AU 2
FRAd.DE 2
KO.US 2
ALC.CH 2
PG.US 2
URA.US 2
MA.US 2
NEU.AU 1
NOVN.CH 1
PEP.US 1
ABBV.US 1
SOXX.US 1
AMZN.US 1
MCD.US 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AMD.US 10
EMR.US 3
QCOM.US 4
ORCL.US 6
MS.US 4
JPM.US 5
V.US 2
ANET.US 2
CAT.US 9
WMB.US 0
AXP.US 4
ORI.AU 1
VLO.US 2
TSM.US 3
LMT.US 3
AAPL.US 2
0700.HK 3
MSFT.US 5
SGH.AU 3
CAR.AU 0
FRAd.DE 6
KO.US 0
ALC.CH 1
PG.US 0
URA.US 1
MA.US 3
NEU.AU 4
NOVN.CH 6
PEP.US 1
ABBV.US 1
SOXX.US 1
AMZN.US 1
MCD.US 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AMD.US 10K
EMR.US 3.6K
QCOM.US 4.1K
ORCL.US 6.8K
MS.US 3.8K
JPM.US 5.3K
V.US 3.4K
ANET.US 2.5K
CAT.US 9.9K
WMB.US 554
AXP.US 4.6K
ORI.AU 2.2K
VLO.US 1.8K
TSM.US 2.9K
LMT.US 3.9K
AAPL.US 2.4K
0700.HK 32K
MSFT.US 5.7K
SGH.AU 5.2K
CAR.AU 238
FRAd.DE 565
KO.US 524
ALC.CH 17K
PG.US 137
URA.US 418
MA.US 3.2K
NEU.AU 710
NOVN.CH 49K
PEP.US 728
ABBV.US 1.1K
SOXX.US 1.1K
AMZN.US 945
MCD.US 1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.89 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +34.81 USD
Макс. убыток в серии: -2.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

О стратегии

Эта торговая система была разработана для операций свинг-трейдинга с высоким кредитным плечом, работая с CFD на акции США и ориентируясь на среднесрочные тренды.

Стратегия основана на техническом анализе и использует несколько индикаторов, таких как скользящие средние, ATR, CCI, стохастик, RSI и другие, для определения оптимальных точек входа.
Позиции, как правило, открываются по направлению основного тренда, с целью использовать ценовые коррекции (dips) и возможные движения продолжения.

Система также анализирует несколько таймфреймов одновременно, повышая точность и уменьшая количество ложных сигналов.

Для подписчиков Copy Trading

  • Этот сигнал предназначен для copy trading, а не для использования как независимый EA.

  • Минимальный депозит может варьироваться в зависимости от размера контракта у вашего брокера и возможности торговать дробными лотами.

  • В качестве примера этот сигнал работает у брокера, который разрешает торговлю дробными лотами (например, Pepperstone). Если ваш брокер требует торговлю целыми контрактами, может потребоваться более крупный депозит, чтобы корректно копировать позиции.

  • Убедитесь, что ваш счёт имеет разрешение на торговлю CFD на акции, так как это не спотовая торговля акциями.

Уровень риска

Из-за применения высокого кредитного плеча эта стратегия считается агрессивной и связана с значительным риском, что может привести как к большим прибылям, так и к существенным потерям.

Эта система предназначена для опытных трейдеров, которые полностью понимают риски, связанные с торговлей с кредитным плечом.

Юридическое уведомление

Предоставленная информация носит исключительно образовательный и информационный характер и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией.

Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Торговля и инвестиции на финансовых рынках, включая дэй-трейдинг, свинг-трейдинг, copy trading и CFD с кредитным плечом, связаны со значительными рисками и могут привести к полной или даже большей потере капитала.

Вы несёте полную ответственность за любые решения, принятые на основе данной информации, и должны проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником перед принятием любых инвестиционных решений.


Нет отзывов
2025.11.14 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 00:01 2025.09.17 00:01:29  

Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.

2025.09.16 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 21:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 16:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.05 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.