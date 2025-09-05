- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AMD.US
|9
|EMR.US
|7
|QCOM.US
|6
|ORCL.US
|6
|MS.US
|5
|JPM.US
|4
|V.US
|4
|ANET.US
|4
|CAT.US
|3
|WMB.US
|3
|AXP.US
|3
|ORI.AU
|3
|VLO.US
|3
|TSM.US
|3
|LMT.US
|2
|AAPL.US
|2
|0700.HK
|2
|MSFT.US
|2
|SGH.AU
|2
|CAR.AU
|2
|FRAd.DE
|2
|KO.US
|2
|ALC.CH
|2
|PG.US
|2
|URA.US
|2
|MA.US
|2
|NEU.AU
|1
|NOVN.CH
|1
|PEP.US
|1
|ABBV.US
|1
|SOXX.US
|1
|AMZN.US
|1
|MCD.US
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AMD.US
|10
|EMR.US
|3
|QCOM.US
|4
|ORCL.US
|6
|MS.US
|4
|JPM.US
|5
|V.US
|2
|ANET.US
|2
|CAT.US
|9
|WMB.US
|0
|AXP.US
|4
|ORI.AU
|1
|VLO.US
|2
|TSM.US
|3
|LMT.US
|3
|AAPL.US
|2
|0700.HK
|3
|MSFT.US
|5
|SGH.AU
|3
|CAR.AU
|0
|FRAd.DE
|6
|KO.US
|0
|ALC.CH
|1
|PG.US
|0
|URA.US
|1
|MA.US
|3
|NEU.AU
|4
|NOVN.CH
|6
|PEP.US
|1
|ABBV.US
|1
|SOXX.US
|1
|AMZN.US
|1
|MCD.US
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AMD.US
|10K
|EMR.US
|3.6K
|QCOM.US
|4.1K
|ORCL.US
|6.8K
|MS.US
|3.8K
|JPM.US
|5.3K
|V.US
|3.4K
|ANET.US
|2.5K
|CAT.US
|9.9K
|WMB.US
|554
|AXP.US
|4.6K
|ORI.AU
|2.2K
|VLO.US
|1.8K
|TSM.US
|2.9K
|LMT.US
|3.9K
|AAPL.US
|2.4K
|0700.HK
|32K
|MSFT.US
|5.7K
|SGH.AU
|5.2K
|CAR.AU
|238
|FRAd.DE
|565
|KO.US
|524
|ALC.CH
|17K
|PG.US
|137
|URA.US
|418
|MA.US
|3.2K
|NEU.AU
|710
|NOVN.CH
|49K
|PEP.US
|728
|ABBV.US
|1.1K
|SOXX.US
|1.1K
|AMZN.US
|945
|MCD.US
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
О стратегии
Эта торговая система была разработана для операций свинг-трейдинга с высоким кредитным плечом, работая с CFD на акции США и ориентируясь на среднесрочные тренды.
Стратегия основана на техническом анализе и использует несколько индикаторов, таких как скользящие средние, ATR, CCI, стохастик, RSI и другие, для определения оптимальных точек входа.
Позиции, как правило, открываются по направлению основного тренда, с целью использовать ценовые коррекции (dips) и возможные движения продолжения.
Система также анализирует несколько таймфреймов одновременно, повышая точность и уменьшая количество ложных сигналов.
Для подписчиков Copy Trading
-
Этот сигнал предназначен для copy trading, а не для использования как независимый EA.
-
Минимальный депозит может варьироваться в зависимости от размера контракта у вашего брокера и возможности торговать дробными лотами.
-
В качестве примера этот сигнал работает у брокера, который разрешает торговлю дробными лотами (например, Pepperstone). Если ваш брокер требует торговлю целыми контрактами, может потребоваться более крупный депозит, чтобы корректно копировать позиции.
-
Убедитесь, что ваш счёт имеет разрешение на торговлю CFD на акции, так как это не спотовая торговля акциями.
Уровень риска
Из-за применения высокого кредитного плеча эта стратегия считается агрессивной и связана с значительным риском, что может привести как к большим прибылям, так и к существенным потерям.
Эта система предназначена для опытных трейдеров, которые полностью понимают риски, связанные с торговлей с кредитным плечом.
Юридическое уведомление
Предоставленная информация носит исключительно образовательный и информационный характер и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией.
Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Торговля и инвестиции на финансовых рынках, включая дэй-трейдинг, свинг-трейдинг, copy trading и CFD с кредитным плечом, связаны со значительными рисками и могут привести к полной или даже большей потере капитала.
Вы несёте полную ответственность за любые решения, принятые на основе данной информации, и должны проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником перед принятием любых инвестиционных решений.
Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.
USD
USD
USD