О стратегии

Эта торговая система была разработана для операций свинг-трейдинга с высоким кредитным плечом, работая с CFD на акции США и ориентируясь на среднесрочные тренды.

Стратегия основана на техническом анализе и использует несколько индикаторов, таких как скользящие средние, ATR, CCI, стохастик, RSI и другие, для определения оптимальных точек входа.

Позиции, как правило, открываются по направлению основного тренда, с целью использовать ценовые коррекции (dips) и возможные движения продолжения.

Система также анализирует несколько таймфреймов одновременно, повышая точность и уменьшая количество ложных сигналов.

Для подписчиков Copy Trading

Этот сигнал предназначен для copy trading , а не для использования как независимый EA .

Минимальный депозит может варьироваться в зависимости от размера контракта у вашего брокера и возможности торговать дробными лотами.

В качестве примера этот сигнал работает у брокера, который разрешает торговлю дробными лотами (например, Pepperstone ). Если ваш брокер требует торговлю целыми контрактами, может потребоваться более крупный депозит , чтобы корректно копировать позиции.

Убедитесь, что ваш счёт имеет разрешение на торговлю CFD на акции, так как это не спотовая торговля акциями.

Уровень риска

Из-за применения высокого кредитного плеча эта стратегия считается агрессивной и связана с значительным риском, что может привести как к большим прибылям, так и к существенным потерям.

Эта система предназначена для опытных трейдеров, которые полностью понимают риски, связанные с торговлей с кредитным плечом.

Юридическое уведомление

Предоставленная информация носит исключительно образовательный и информационный характер и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией.

Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Торговля и инвестиции на финансовых рынках, включая дэй-трейдинг, свинг-трейдинг, copy trading и CFD с кредитным плечом, связаны со значительными рисками и могут привести к полной или даже большей потере капитала.

Вы несёте полную ответственность за любые решения, принятые на основе данной информации, и должны проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником перед принятием любых инвестиционных решений.



