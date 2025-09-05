전략 소개

이 거래 시스템은 고배율 스윙 트레이딩을 위해 개발되었으며, 미국 주식 CFD를 대상으로 하고 중기 추세에 초점을 맞추고 있습니다.

이 전략은 기술적 분석에 기반하며, 이동 평균선, ATR, CCI, 스토캐스틱, RSI 등 여러 지표를 활용하여 이상적인 진입 지점을 식별합니다.

포지션은 일반적으로 주요 추세 방향에 맞추어 개설되며, 가격 조정(dips) 및 잠재적인 추세 지속 움직임을 활용하는 것을 목표로 합니다.

또한 이 시스템은 여러 타임프레임을 동시에 분석하여 정확성을 높이고 잘못된 신호를 줄입니다.

카피 트레이딩 구독자용

이 신호는 카피 트레이딩(copy trading) 전용으로 설계되었으며, 독립적인 EA 로 사용하는 것은 적합하지 않습니다.

최소 입금액 은 브로커의 계약 크기 및 소수 로트 거래 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.

참고로, 이 신호는 소수 로트 거래 를 허용하는 브로커(예: Pepperstone )에서 작동합니다. 귀하의 브로커가 전체 계약만 허용한다면, 포지션을 올바르게 복사하려면 더 높은 입금액 이 필요할 수 있습니다.

귀하의 계정이 주식 CFD 거래를 허용하는지 반드시 확인하십시오. 이는 현물 주식 거래가 아닙니다.

위험 수준

높은 레버리지가 적용되므로 이 전략은 공격적으로 간주되며, 상당한 위험을 수반하여 큰 이익 또는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

이 시스템은 레버리지 거래의 위험을 완전히 이해하는 경험 많은 트레이더를 대상으로 합니다.

법적 고지

제공된 정보는 교육 및 정보 제공 목적으로만 사용되며, 금융, 투자 또는 트레이딩 조언을 구성하지 않습니다.

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 금융 시장에서의 거래 및 투자(예: 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 카피 트레이딩 및 레버리지 CFD)는 상당한 위험을 수반하며, 투자 원금 전액 손실 또는 초기 투자액을 초과하는 손실을 초래할 수 있습니다.

귀하는 본 정보에 기반하여 내리는 모든 결정에 대해 전적으로 책임을 집니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담해야 합니다.



