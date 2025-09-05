- 자본
- 축소
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AMD.US
|9
|EMR.US
|8
|QCOM.US
|6
|ORCL.US
|6
|MS.US
|5
|VLO.US
|5
|ANET.US
|5
|CAT.US
|4
|JPM.US
|4
|V.US
|4
|URA.US
|4
|LMT.US
|3
|WMB.US
|3
|SGH.AU
|3
|FRAd.DE
|3
|AXP.US
|3
|ORI.AU
|3
|TSM.US
|3
|AAPL.US
|2
|0700.HK
|2
|MSFT.US
|2
|CAR.AU
|2
|KO.US
|2
|ALC.CH
|2
|PG.US
|2
|SOXX.US
|2
|AMZN.US
|2
|MA.US
|2
|NEU.AU
|1
|NOVN.CH
|1
|PEP.US
|1
|ABBV.US
|1
|MCD.US
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AMD.US
|10
|EMR.US
|4
|QCOM.US
|4
|ORCL.US
|6
|MS.US
|4
|VLO.US
|4
|ANET.US
|3
|CAT.US
|12
|JPM.US
|5
|V.US
|2
|URA.US
|1
|LMT.US
|5
|WMB.US
|0
|SGH.AU
|4
|FRAd.DE
|9
|AXP.US
|4
|ORI.AU
|1
|TSM.US
|3
|AAPL.US
|2
|0700.HK
|3
|MSFT.US
|5
|CAR.AU
|0
|KO.US
|0
|ALC.CH
|1
|PG.US
|0
|SOXX.US
|2
|AMZN.US
|2
|MA.US
|3
|NEU.AU
|4
|NOVN.CH
|6
|PEP.US
|1
|ABBV.US
|1
|MCD.US
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AMD.US
|10K
|EMR.US
|4.3K
|QCOM.US
|4.1K
|ORCL.US
|6.8K
|MS.US
|3.8K
|VLO.US
|3.9K
|ANET.US
|3.3K
|CAT.US
|13K
|JPM.US
|5.3K
|V.US
|3.4K
|URA.US
|871
|LMT.US
|6.2K
|WMB.US
|554
|SGH.AU
|7.6K
|FRAd.DE
|880
|AXP.US
|4.6K
|ORI.AU
|2.2K
|TSM.US
|2.9K
|AAPL.US
|2.4K
|0700.HK
|32K
|MSFT.US
|5.7K
|CAR.AU
|238
|KO.US
|524
|ALC.CH
|17K
|PG.US
|137
|SOXX.US
|2.6K
|AMZN.US
|1.9K
|MA.US
|3.2K
|NEU.AU
|710
|NOVN.CH
|49K
|PEP.US
|728
|ABBV.US
|1.1K
|MCD.US
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
전략 소개
이 거래 시스템은 고배율 스윙 트레이딩을 위해 개발되었으며, 미국 주식 CFD를 대상으로 하고 중기 추세에 초점을 맞추고 있습니다.
이 전략은 기술적 분석에 기반하며, 이동 평균선, ATR, CCI, 스토캐스틱, RSI 등 여러 지표를 활용하여 이상적인 진입 지점을 식별합니다.
포지션은 일반적으로 주요 추세 방향에 맞추어 개설되며, 가격 조정(dips) 및 잠재적인 추세 지속 움직임을 활용하는 것을 목표로 합니다.
또한 이 시스템은 여러 타임프레임을 동시에 분석하여 정확성을 높이고 잘못된 신호를 줄입니다.
카피 트레이딩 구독자용
-
이 신호는 카피 트레이딩(copy trading) 전용으로 설계되었으며, 독립적인 EA로 사용하는 것은 적합하지 않습니다.
-
최소 입금액은 브로커의 계약 크기 및 소수 로트 거래 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
-
참고로, 이 신호는 소수 로트 거래를 허용하는 브로커(예: Pepperstone)에서 작동합니다. 귀하의 브로커가 전체 계약만 허용한다면, 포지션을 올바르게 복사하려면 더 높은 입금액이 필요할 수 있습니다.
-
귀하의 계정이 주식 CFD 거래를 허용하는지 반드시 확인하십시오. 이는 현물 주식 거래가 아닙니다.
위험 수준
높은 레버리지가 적용되므로 이 전략은 공격적으로 간주되며, 상당한 위험을 수반하여 큰 이익 또는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
이 시스템은 레버리지 거래의 위험을 완전히 이해하는 경험 많은 트레이더를 대상으로 합니다.
법적 고지
제공된 정보는 교육 및 정보 제공 목적으로만 사용되며, 금융, 투자 또는 트레이딩 조언을 구성하지 않습니다.
과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 금융 시장에서의 거래 및 투자(예: 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 카피 트레이딩 및 레버리지 CFD)는 상당한 위험을 수반하며, 투자 원금 전액 손실 또는 초기 투자액을 초과하는 손실을 초래할 수 있습니다.
귀하는 본 정보에 기반하여 내리는 모든 결정에 대해 전적으로 책임을 집니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담해야 합니다.
Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.
USD
USD
USD