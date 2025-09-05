시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Squallo CFD Stocks ETFs
Felipe Pasqualotto

Squallo CFD Stocks ETFs

Felipe Pasqualotto
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 36.34 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 103%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
106
이익 거래:
102 (96.22%)
손실 거래:
4 (3.77%)
최고의 거래:
5.89 USD
최악의 거래:
-2.53 USD
총 수익:
118.29 USD (217 861 pips)
총 손실:
-6.82 USD (15 600 pips)
연속 최대 이익:
38 (34.81 USD)
연속 최대 이익:
34.81 USD (38)
샤프 비율:
0.81
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
104.68%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
17 일
회복 요인:
44.06
롱(주식매수):
106 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
17.34
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
1.16 USD
평균 손실:
-1.70 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.53 USD)
연속 최대 손실:
-2.53 USD (1)
월별 성장률:
13.84%
연간 예측:
167.96%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.19 USD
최대한의:
2.53 USD (2.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.40% (2.61 USD)
자본금별:
30.11% (55.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AMD.US 9
EMR.US 8
QCOM.US 6
ORCL.US 6
MS.US 5
VLO.US 5
ANET.US 5
CAT.US 4
JPM.US 4
V.US 4
URA.US 4
LMT.US 3
WMB.US 3
SGH.AU 3
FRAd.DE 3
AXP.US 3
ORI.AU 3
TSM.US 3
AAPL.US 2
0700.HK 2
MSFT.US 2
CAR.AU 2
KO.US 2
ALC.CH 2
PG.US 2
SOXX.US 2
AMZN.US 2
MA.US 2
NEU.AU 1
NOVN.CH 1
PEP.US 1
ABBV.US 1
MCD.US 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AMD.US 10
EMR.US 4
QCOM.US 4
ORCL.US 6
MS.US 4
VLO.US 4
ANET.US 3
CAT.US 12
JPM.US 5
V.US 2
URA.US 1
LMT.US 5
WMB.US 0
SGH.AU 4
FRAd.DE 9
AXP.US 4
ORI.AU 1
TSM.US 3
AAPL.US 2
0700.HK 3
MSFT.US 5
CAR.AU 0
KO.US 0
ALC.CH 1
PG.US 0
SOXX.US 2
AMZN.US 2
MA.US 3
NEU.AU 4
NOVN.CH 6
PEP.US 1
ABBV.US 1
MCD.US 0
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AMD.US 10K
EMR.US 4.3K
QCOM.US 4.1K
ORCL.US 6.8K
MS.US 3.8K
VLO.US 3.9K
ANET.US 3.3K
CAT.US 13K
JPM.US 5.3K
V.US 3.4K
URA.US 871
LMT.US 6.2K
WMB.US 554
SGH.AU 7.6K
FRAd.DE 880
AXP.US 4.6K
ORI.AU 2.2K
TSM.US 2.9K
AAPL.US 2.4K
0700.HK 32K
MSFT.US 5.7K
CAR.AU 238
KO.US 524
ALC.CH 17K
PG.US 137
SOXX.US 2.6K
AMZN.US 1.9K
MA.US 3.2K
NEU.AU 710
NOVN.CH 49K
PEP.US 728
ABBV.US 1.1K
MCD.US 1.2K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5.89 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 38
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +34.81 USD
연속 최대 손실: -2.53 USD

전략 소개

이 거래 시스템은 고배율 스윙 트레이딩을 위해 개발되었으며, 미국 주식 CFD를 대상으로 하고 중기 추세에 초점을 맞추고 있습니다.

이 전략은 기술적 분석에 기반하며, 이동 평균선, ATR, CCI, 스토캐스틱, RSI 등 여러 지표를 활용하여 이상적인 진입 지점을 식별합니다.
포지션은 일반적으로 주요 추세 방향에 맞추어 개설되며, 가격 조정(dips) 및 잠재적인 추세 지속 움직임을 활용하는 것을 목표로 합니다.

또한 이 시스템은 여러 타임프레임을 동시에 분석하여 정확성을 높이고 잘못된 신호를 줄입니다.

카피 트레이딩 구독자용

  • 이 신호는 카피 트레이딩(copy trading) 전용으로 설계되었으며, 독립적인 EA로 사용하는 것은 적합하지 않습니다.

  • 최소 입금액은 브로커의 계약 크기 및 소수 로트 거래 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.

  • 참고로, 이 신호는 소수 로트 거래를 허용하는 브로커(예: Pepperstone)에서 작동합니다. 귀하의 브로커가 전체 계약만 허용한다면, 포지션을 올바르게 복사하려면 더 높은 입금액이 필요할 수 있습니다.

  • 귀하의 계정이 주식 CFD 거래를 허용하는지 반드시 확인하십시오. 이는 현물 주식 거래가 아닙니다.

위험 수준

높은 레버리지가 적용되므로 이 전략은 공격적으로 간주되며, 상당한 위험을 수반하여 큰 이익 또는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

이 시스템은 레버리지 거래의 위험을 완전히 이해하는 경험 많은 트레이더를 대상으로 합니다.

법적 고지

제공된 정보는 교육 및 정보 제공 목적으로만 사용되며, 금융, 투자 또는 트레이딩 조언을 구성하지 않습니다.

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 금융 시장에서의 거래 및 투자(예: 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 카피 트레이딩 및 레버리지 CFD)는 상당한 위험을 수반하며, 투자 원금 전액 손실 또는 초기 투자액을 초과하는 손실을 초래할 수 있습니다.

귀하는 본 정보에 기반하여 내리는 모든 결정에 대해 전적으로 책임을 집니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담해야 합니다.


리뷰 없음
2025.12.30 14:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 00:01 2025.09.17 00:01:29  

Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.

2025.09.16 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 21:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 16:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.05 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
