Felipe Pasqualotto

Squallo CFD Stocks ETFs

Felipe Pasqualotto
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  36.34  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 91%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
90 (95.74%)
損失トレード:
4 (4.26%)
ベストトレード:
5.89 USD
最悪のトレード:
-2.53 USD
総利益:
103.36 USD (203 459 pips)
総損失:
-6.48 USD (15 600 pips)
最大連続の勝ち:
38 (34.81 USD)
最大連続利益:
34.81 USD (38)
シャープレシオ:
0.79
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
104.68%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
15 日
リカバリーファクター:
38.29
長いトレード:
94 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
15.95
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
1.15 USD
平均損失:
-1.62 USD
最大連続の負け:
1 (-2.53 USD)
最大連続損失:
-2.53 USD (1)
月間成長:
17.31%
年間予想:
210.02%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.19 USD
最大の:
2.53 USD (2.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.40% (2.61 USD)
エクイティによる:
30.11% (55.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AMD.US 9
EMR.US 7
QCOM.US 6
ORCL.US 6
MS.US 5
JPM.US 4
V.US 4
ANET.US 4
CAT.US 3
WMB.US 3
AXP.US 3
ORI.AU 3
VLO.US 3
TSM.US 3
LMT.US 2
AAPL.US 2
0700.HK 2
MSFT.US 2
SGH.AU 2
CAR.AU 2
FRAd.DE 2
KO.US 2
ALC.CH 2
PG.US 2
URA.US 2
MA.US 2
NEU.AU 1
NOVN.CH 1
PEP.US 1
ABBV.US 1
SOXX.US 1
AMZN.US 1
MCD.US 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AMD.US 10
EMR.US 3
QCOM.US 4
ORCL.US 6
MS.US 4
JPM.US 5
V.US 2
ANET.US 2
CAT.US 9
WMB.US 0
AXP.US 4
ORI.AU 1
VLO.US 2
TSM.US 3
LMT.US 3
AAPL.US 2
0700.HK 3
MSFT.US 5
SGH.AU 3
CAR.AU 0
FRAd.DE 6
KO.US 0
ALC.CH 1
PG.US 0
URA.US 1
MA.US 3
NEU.AU 4
NOVN.CH 6
PEP.US 1
ABBV.US 1
SOXX.US 1
AMZN.US 1
MCD.US 0
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AMD.US 10K
EMR.US 3.6K
QCOM.US 4.1K
ORCL.US 6.8K
MS.US 3.8K
JPM.US 5.3K
V.US 3.4K
ANET.US 2.5K
CAT.US 9.9K
WMB.US 554
AXP.US 4.6K
ORI.AU 2.2K
VLO.US 1.8K
TSM.US 2.9K
LMT.US 3.9K
AAPL.US 2.4K
0700.HK 32K
MSFT.US 5.7K
SGH.AU 5.2K
CAR.AU 238
FRAd.DE 565
KO.US 524
ALC.CH 17K
PG.US 137
URA.US 418
MA.US 3.2K
NEU.AU 710
NOVN.CH 49K
PEP.US 728
ABBV.US 1.1K
SOXX.US 1.1K
AMZN.US 945
MCD.US 1.2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.89 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +34.81 USD
最大連続損失: -2.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

戦略について

この取引システムは、高レバレッジのスイングトレード用に開発され、米国株式のCFDを対象とし、中期トレンドに焦点を当てています。

この戦略はテクニカル分析に基づいており、移動平均線、ATR、CCI、ストキャスティクス、RSIなど複数の指標を使用して、理想的なエントリーポイントを特定します。
ポジションは通常、主要トレンドの方向に沿って建てられ、**価格調整（dips）**や継続的な動きを活用することを目指します。

また、本システムは複数のタイムフレームを同時に分析し、精度を高め、誤ったシグナルを減らします。

コピートレード利用者向け

  • このシグナルはコピートレード用に設計されており、独立したEAとしての使用は想定されていません。

  • 最低入金額は、ブローカーの契約サイズや小数ロット取引の可否によって異なる場合があります。

  • 参考として、このシグナルは小数ロット取引を許可するブローカー（例：Pepperstone）で稼働します。ブローカーが整数ロットを要求する場合、正しくポジションをコピーするにはより大きな入金額が必要になる可能性があります。

  • ご利用の口座が株式CFD取引に対応していることを必ず確認してください。これは現物株取引ではありません。

リスクレベル

高いレバレッジを使用しているため、この戦略はアグレッシブと見なされ、重大なリスクを伴い、大きな利益または損失をもたらす可能性があります。

このシステムは、レバレッジ取引に伴うリスクを十分に理解している経験豊富なトレーダーを対象としています。

免責事項

本資料の情報は教育的および情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引に関する助言を構成するものではありません。

過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。 金融市場での取引や投資（デイトレード、スイングトレード、コピートレード、レバレッジCFDを含む）は、重大なリスクを伴い、資本の全損失、さらには初期投資額を超える損失を招く可能性があります。

本情報に基づいて行われるいかなる決定についても、最終的な責任はご自身にあります。投資判断を行う前に、資格を持つ金融アドバイザーにご相談ください。


レビューなし
2025.11.14 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 00:01 2025.09.17 00:01:29  

Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.

2025.09.16 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 21:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 16:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.05 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
