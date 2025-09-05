戦略について

この取引システムは、高レバレッジのスイングトレード用に開発され、米国株式のCFDを対象とし、中期トレンドに焦点を当てています。

この戦略はテクニカル分析に基づいており、移動平均線、ATR、CCI、ストキャスティクス、RSIなど複数の指標を使用して、理想的なエントリーポイントを特定します。

ポジションは通常、主要トレンドの方向に沿って建てられ、**価格調整（dips）**や継続的な動きを活用することを目指します。

また、本システムは複数のタイムフレームを同時に分析し、精度を高め、誤ったシグナルを減らします。

コピートレード利用者向け

このシグナルは コピートレード 用に設計されており、独立した EA としての使用は想定されていません。

最低入金額 は、ブローカーの契約サイズや小数ロット取引の可否によって異なる場合があります。

参考として、このシグナルは 小数ロット取引 を許可するブローカー（例： Pepperstone ）で稼働します。ブローカーが整数ロットを要求する場合、正しくポジションをコピーするには より大きな入金額 が必要になる可能性があります。

ご利用の口座が株式CFD取引に対応していることを必ず確認してください。これは現物株取引ではありません。

リスクレベル

高いレバレッジを使用しているため、この戦略はアグレッシブと見なされ、重大なリスクを伴い、大きな利益または損失をもたらす可能性があります。

このシステムは、レバレッジ取引に伴うリスクを十分に理解している経験豊富なトレーダーを対象としています。

免責事項

本資料の情報は教育的および情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引に関する助言を構成するものではありません。

過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。 金融市場での取引や投資（デイトレード、スイングトレード、コピートレード、レバレッジCFDを含む）は、重大なリスクを伴い、資本の全損失、さらには初期投資額を超える損失を招く可能性があります。

本情報に基づいて行われるいかなる決定についても、最終的な責任はご自身にあります。投資判断を行う前に、資格を持つ金融アドバイザーにご相談ください。



