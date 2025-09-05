- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|ORCL.US
|4
|AMD.US
|3
|QCOM.US
|2
|EMR.US
|2
|AAPL.US
|2
|WMB.US
|2
|CAR.AU
|2
|LMT.US
|1
|NEU.AU
|1
|CAT.US
|1
|0700.HK
|1
|NOVN.CH
|1
|MSFT.US
|1
|SGH.AU
|1
|MS.US
|1
|JPM.US
|1
|PEP.US
|1
|V.US
|1
|FRAd.DE
|1
|AXP.US
|1
|ORI.AU
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|ORCL.US
|4
|AMD.US
|2
|QCOM.US
|1
|EMR.US
|1
|AAPL.US
|2
|WMB.US
|0
|CAR.AU
|0
|LMT.US
|2
|NEU.AU
|4
|CAT.US
|2
|0700.HK
|4
|NOVN.CH
|6
|MSFT.US
|2
|SGH.AU
|1
|MS.US
|1
|JPM.US
|1
|PEP.US
|1
|V.US
|0
|FRAd.DE
|3
|AXP.US
|1
|ORI.AU
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|ORCL.US
|4.4K
|AMD.US
|2.6K
|QCOM.US
|1.5K
|EMR.US
|1.3K
|AAPL.US
|2.4K
|WMB.US
|310
|CAR.AU
|238
|LMT.US
|2.2K
|NEU.AU
|710
|CAT.US
|2.1K
|0700.HK
|32K
|NOVN.CH
|49K
|MSFT.US
|2.5K
|SGH.AU
|2.4K
|MS.US
|787
|JPM.US
|1.5K
|PEP.US
|728
|V.US
|106
|FRAd.DE
|270
|AXP.US
|1.7K
|ORI.AU
|140
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
À propos de la stratégie
Ce système de trading est conçu pour le swing trading avec un fort effet de levier, opérant sur des CFD d’actions, avec un focus sur les tendances à moyen terme.
La stratégie repose sur l’analyse technique et utilise plusieurs indicateurs tels que Moyennes Mobiles, ATR, CCI, Stochastique, RSI, et d’autres pour identifier les points d’entrée optimaux. Les positions sont généralement ouvertes dans le sens de la tendance dominante, en cherchant à exploiter les retraits de prix (dips) et les mouvements de continuation.
Le système analyse également plusieurs unités de temps simultanément afin d’améliorer la précision et de réduire les faux signaux.
Pour les abonnés au Copy Trading
-
Ce signal est conçu exclusivement pour le copy trading, et non comme un EA autonome.
-
Le dépôt minimum peut varier en fonction de la taille des contrats et de la possibilité de trader des lots fractionnés chez votre courtier.
-
Référence : ce signal fonctionne avec un courtier permettant les lots fractionnés (ex. : Pepperstone). Si votre courtier exige des lots complets, vous pourriez avoir besoin d’un dépôt plus élevé pour copier correctement les positions.
-
Assurez-vous que votre compte est activé pour le trading des CFD actions, car ce n’est pas du trading d’actions au comptant.
Niveau de risque
En raison de l’effet de levier élevé appliqué, cette stratégie est considérée comme agressive et comporte des risques significatifs, pouvant entraîner des gains ou pertes importants.
Ce système s’adresse aux traders expérimentés comprenant pleinement les risques liés au trading avec effet de levier.
Avertissement légal
Les informations fournies sont à titre éducatif et informatif uniquement et ne constituent pas un conseil financier, d’investissement ou de trading.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading et l’investissement sur les marchés financiers, y compris le day trading, le swing trading, le copy trading et les CFD à effet de levier, impliquent des risques importants pouvant entraîner la perte totale ou supérieure à votre investissement initial.
Vous êtes seul responsable de vos décisions basées sur ces informations, et il est recommandé de consulter un conseiller financier qualifié avant toute décision d’investissement.
Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.
USD
USD
USD