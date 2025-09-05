SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Squallo CFD US Stocks
Felipe Pasqualotto

Squallo CFD US Stocks

Felipe Pasqualotto
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 36.34 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
30 (96.77%)
Perte trades:
1 (3.23%)
Meilleure transaction:
5.89 USD
Pire transaction:
-0.26 USD
Bénéfice brut:
40.96 USD (108 760 pips)
Perte brute:
-1.75 USD
Gains consécutifs maximales:
24 (34.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.18 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.93
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
104.68%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
14 jours
Facteur de récupération:
140.04
Longs trades:
31 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
23.41
Rendement attendu:
1.26 USD
Bénéfice moyen:
1.37 USD
Perte moyenne:
-1.75 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.26 USD (1)
Croissance mensuelle:
20.53%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.19 USD
Maximal:
0.28 USD (0.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.18% (0.28 USD)
Par fonds propres:
17.09% (25.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ORCL.US 4
AMD.US 3
QCOM.US 2
EMR.US 2
AAPL.US 2
WMB.US 2
CAR.AU 2
LMT.US 1
NEU.AU 1
CAT.US 1
0700.HK 1
NOVN.CH 1
MSFT.US 1
SGH.AU 1
MS.US 1
JPM.US 1
PEP.US 1
V.US 1
FRAd.DE 1
AXP.US 1
ORI.AU 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ORCL.US 4
AMD.US 2
QCOM.US 1
EMR.US 1
AAPL.US 2
WMB.US 0
CAR.AU 0
LMT.US 2
NEU.AU 4
CAT.US 2
0700.HK 4
NOVN.CH 6
MSFT.US 2
SGH.AU 1
MS.US 1
JPM.US 1
PEP.US 1
V.US 0
FRAd.DE 3
AXP.US 1
ORI.AU 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ORCL.US 4.4K
AMD.US 2.6K
QCOM.US 1.5K
EMR.US 1.3K
AAPL.US 2.4K
WMB.US 310
CAR.AU 238
LMT.US 2.2K
NEU.AU 710
CAT.US 2.1K
0700.HK 32K
NOVN.CH 49K
MSFT.US 2.5K
SGH.AU 2.4K
MS.US 787
JPM.US 1.5K
PEP.US 728
V.US 106
FRAd.DE 270
AXP.US 1.7K
ORI.AU 140
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.89 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +34.18 USD
Perte consécutive maximale: -0.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

À propos de la stratégie

Ce système de trading est conçu pour le swing trading avec un fort effet de levier, opérant sur des CFD d’actions, avec un focus sur les tendances à moyen terme.

La stratégie repose sur l’analyse technique et utilise plusieurs indicateurs tels que Moyennes Mobiles, ATR, CCI, Stochastique, RSI, et d’autres pour identifier les points d’entrée optimaux. Les positions sont généralement ouvertes dans le sens de la tendance dominante, en cherchant à exploiter les retraits de prix (dips) et les mouvements de continuation.

Le système analyse également plusieurs unités de temps simultanément afin d’améliorer la précision et de réduire les faux signaux.

Pour les abonnés au Copy Trading

  • Ce signal est conçu exclusivement pour le copy trading, et non comme un EA autonome.

  • Le dépôt minimum peut varier en fonction de la taille des contrats et de la possibilité de trader des lots fractionnés chez votre courtier.

  • Référence : ce signal fonctionne avec un courtier permettant les lots fractionnés (ex. : Pepperstone). Si votre courtier exige des lots complets, vous pourriez avoir besoin d’un dépôt plus élevé pour copier correctement les positions.

  • Assurez-vous que votre compte est activé pour le trading des CFD actions, car ce n’est pas du trading d’actions au comptant.

Niveau de risque

En raison de l’effet de levier élevé appliqué, cette stratégie est considérée comme agressive et comporte des risques significatifs, pouvant entraîner des gains ou pertes importants.

Ce système s’adresse aux traders expérimentés comprenant pleinement les risques liés au trading avec effet de levier.

Avertissement légal

Les informations fournies sont à titre éducatif et informatif uniquement et ne constituent pas un conseil financier, d’investissement ou de trading.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading et l’investissement sur les marchés financiers, y compris le day trading, le swing trading, le copy trading et les CFD à effet de levier, impliquent des risques importants pouvant entraîner la perte totale ou supérieure à votre investissement initial.

Vous êtes seul responsable de vos décisions basées sur ces informations, et il est recommandé de consulter un conseiller financier qualifié avant toute décision d’investissement.


Aucun avis
2025.10.22 00:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 00:01 2025.09.17 00:01:29  

Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.

2025.09.16 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 21:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 16:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.05 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Squallo CFD US Stocks
36.34 USD par mois
40%
0
0
USD
160
USD
7
96%
31
96%
100%
23.40
1.26
USD
17%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.