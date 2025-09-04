SinyallerBölümler
Jiuzhou Zhou

AZ HAR

Jiuzhou Zhou
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -38%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
853
Kârla kapanan işlemler:
579 (67.87%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (32.12%)
En iyi işlem:
119.10 USD
En kötü işlem:
-636.50 USD
Brüt kâr:
2 847.72 USD (303 618 pips)
Brüt zarar:
-4 422.01 USD (295 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (63.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
248.91 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
98.71%
Maks. mevduat yükü:
6.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
531 (62.25%)
Satış işlemleri:
322 (37.75%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-1.85 USD
Ortalama kâr:
4.92 USD
Ortalama zarar:
-16.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-680.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-680.49 USD (20)
Aylık büyüme:
-24.86%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 623.48 USD
Maksimum:
1 860.60 USD (42.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.51% (1 860.60 USD)
Varlığa göre:
24.79% (720.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 617
AUDCAD# 89
US500Cash 59
AUDUSD# 55
EURUSD# 11
USDCAD# 9
GBPUSD# 6
EURAUD# 5
EURGBP# 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# -1.1K
AUDCAD# -202
US500Cash 188
AUDUSD# -555
EURUSD# 41
USDCAD# 26
GBPUSD# 33
EURAUD# -33
EURGBP# -6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# -97K
AUDCAD# -3.2K
US500Cash 109K
AUDUSD# -1.4K
EURUSD# 491
USDCAD# 434
GBPUSD# 583
EURAUD# -1.1K
EURGBP# -74
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.10 USD
En kötü işlem: -637 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +63.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -680.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.


2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
