- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
853
Kârla kapanan işlemler:
579 (67.87%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (32.12%)
En iyi işlem:
119.10 USD
En kötü işlem:
-636.50 USD
Brüt kâr:
2 847.72 USD (303 618 pips)
Brüt zarar:
-4 422.01 USD (295 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (63.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
248.91 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
98.71%
Maks. mevduat yükü:
6.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
531 (62.25%)
Satış işlemleri:
322 (37.75%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-1.85 USD
Ortalama kâr:
4.92 USD
Ortalama zarar:
-16.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-680.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-680.49 USD (20)
Aylık büyüme:
-24.86%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 623.48 USD
Maksimum:
1 860.60 USD (42.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.51% (1 860.60 USD)
Varlığa göre:
24.79% (720.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|617
|AUDCAD#
|89
|US500Cash
|59
|AUDUSD#
|55
|EURUSD#
|11
|USDCAD#
|9
|GBPUSD#
|6
|EURAUD#
|5
|EURGBP#
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|-1.1K
|AUDCAD#
|-202
|US500Cash
|188
|AUDUSD#
|-555
|EURUSD#
|41
|USDCAD#
|26
|GBPUSD#
|33
|EURAUD#
|-33
|EURGBP#
|-6
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|-97K
|AUDCAD#
|-3.2K
|US500Cash
|109K
|AUDUSD#
|-1.4K
|EURUSD#
|491
|USDCAD#
|434
|GBPUSD#
|583
|EURAUD#
|-1.1K
|EURGBP#
|-74
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +119.10 USD
En kötü işlem: -637 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +63.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -680.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
-38%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
18
0%
853
67%
99%
0.64
-1.85
USD
USD
43%
1:500