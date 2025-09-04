- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
853
Profit Trade:
579 (67.87%)
Loss Trade:
274 (32.12%)
Best Trade:
119.10 USD
Worst Trade:
-636.50 USD
Profitto lordo:
2 847.72 USD (303 618 pips)
Perdita lorda:
-4 422.01 USD (295 766 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (63.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
248.91 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
98.71%
Massimo carico di deposito:
6.61%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
531 (62.25%)
Short Trade:
322 (37.75%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-1.85 USD
Profitto medio:
4.92 USD
Perdita media:
-16.14 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-680.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-680.49 USD (20)
Crescita mensile:
-24.86%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 623.48 USD
Massimale:
1 860.60 USD (42.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.51% (1 860.60 USD)
Per equità:
24.79% (720.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|617
|AUDCAD#
|89
|US500Cash
|59
|AUDUSD#
|55
|EURUSD#
|11
|USDCAD#
|9
|GBPUSD#
|6
|EURAUD#
|5
|EURGBP#
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|-1.1K
|AUDCAD#
|-202
|US500Cash
|188
|AUDUSD#
|-555
|EURUSD#
|41
|USDCAD#
|26
|GBPUSD#
|33
|EURAUD#
|-33
|EURGBP#
|-6
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|-97K
|AUDCAD#
|-3.2K
|US500Cash
|109K
|AUDUSD#
|-1.4K
|EURUSD#
|491
|USDCAD#
|434
|GBPUSD#
|583
|EURAUD#
|-1.1K
|EURGBP#
|-74
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +119.10 USD
Worst Trade: -637 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +63.31 USD
Massima perdita consecutiva: -680.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.
Non ci sono recensioni
