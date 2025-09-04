SegnaliSezioni
Jiuzhou Zhou

AZ HAR

Jiuzhou Zhou
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -38%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
853
Profit Trade:
579 (67.87%)
Loss Trade:
274 (32.12%)
Best Trade:
119.10 USD
Worst Trade:
-636.50 USD
Profitto lordo:
2 847.72 USD (303 618 pips)
Perdita lorda:
-4 422.01 USD (295 766 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (63.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
248.91 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
98.71%
Massimo carico di deposito:
6.61%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
531 (62.25%)
Short Trade:
322 (37.75%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-1.85 USD
Profitto medio:
4.92 USD
Perdita media:
-16.14 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-680.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-680.49 USD (20)
Crescita mensile:
-24.86%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 623.48 USD
Massimale:
1 860.60 USD (42.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.51% (1 860.60 USD)
Per equità:
24.79% (720.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 617
AUDCAD# 89
US500Cash 59
AUDUSD# 55
EURUSD# 11
USDCAD# 9
GBPUSD# 6
EURAUD# 5
EURGBP# 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -1.1K
AUDCAD# -202
US500Cash 188
AUDUSD# -555
EURUSD# 41
USDCAD# 26
GBPUSD# 33
EURAUD# -33
EURGBP# -6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -97K
AUDCAD# -3.2K
US500Cash 109K
AUDUSD# -1.4K
EURUSD# 491
USDCAD# 434
GBPUSD# 583
EURAUD# -1.1K
EURGBP# -74
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.10 USD
Worst Trade: -637 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +63.31 USD
Massima perdita consecutiva: -680.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.


Non ci sono recensioni
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
