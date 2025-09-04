시그널섹션
Jiuzhou Zhou

AZ HAR

Jiuzhou Zhou
0 리뷰
33
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -33%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 749
이익 거래:
1 302 (74.44%)
손실 거래:
447 (25.56%)
최고의 거래:
257.52 USD
최악의 거래:
-636.50 USD
총 수익:
5 335.32 USD (758 612 pips)
총 손실:
-6 696.79 USD (604 526 pips)
연속 최대 이익:
47 (107.40 USD)
연속 최대 이익:
259.49 USD (4)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
99.71%
최대 입금량:
6.61%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
-0.71
롱(주식매수):
1 045 (59.75%)
숏(주식차입매도):
704 (40.25%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-0.78 USD
평균 이익:
4.10 USD
평균 손실:
-14.98 USD
연속 최대 손실:
20 (-680.49 USD)
연속 최대 손실:
-680.49 USD (20)
월별 성장률:
3.12%
연간 예측:
37.89%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 682.36 USD
최대한의:
1 919.48 USD (43.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.85% (1 919.48 USD)
자본금별:
30.39% (916.29 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 1096
OILCash 200
AUDCAD# 185
US500Cash 167
AUDUSD# 56
EURUSD# 11
USDCAD# 9
US500Cash# 9
GBPUSD# 6
EURAUD# 5
OILCash# 3
EURGBP# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# -978
OILCash 23
AUDCAD# -84
US500Cash 270
AUDUSD# -686
EURUSD# 41
USDCAD# 26
US500Cash# 26
GBPUSD# 33
EURAUD# -33
OILCash# 7
EURGBP# -6
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# -87K
OILCash 837
AUDCAD# 1.8K
US500Cash 224K
AUDUSD# -2K
EURUSD# 491
USDCAD# 434
US500Cash# 16K
GBPUSD# 583
EURAUD# -1.1K
OILCash# 236
EURGBP# -74
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +257.52 USD
최악의 거래: -637 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +107.40 USD
연속 최대 손실: -680.49 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMTrading-MT5 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.


리뷰 없음
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.11.20 12:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 11:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 11:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.31 18:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 19:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
