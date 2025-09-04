- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 729
盈利交易:
1 285 (74.32%)
亏损交易:
444 (25.68%)
最好交易:
257.52 USD
最差交易:
-636.50 USD
毛利:
5 298.72 USD (752 282 pips)
毛利亏损:
-6 692.23 USD (604 141 pips)
最大连续赢利:
47 (107.40 USD)
最大连续盈利:
259.49 USD (4)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
99.71%
最大入金加载:
6.61%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
19 小时
采收率:
-0.73
长期交易:
1 040 (60.15%)
短期交易:
689 (39.85%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-0.81 USD
平均利润:
4.12 USD
平均损失:
-15.07 USD
最大连续失误:
20 (-680.49 USD)
最大连续亏损:
-680.49 USD (20)
每月增长:
3.11%
年度预测:
40.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 682.36 USD
最大值:
1 919.48 USD (43.88%)
相对跌幅:
结余:
43.85% (1 919.48 USD)
净值:
30.39% (916.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1085
|OILCash
|200
|AUDCAD#
|179
|US500Cash
|167
|AUDUSD#
|56
|EURUSD#
|11
|USDCAD#
|9
|US500Cash#
|8
|GBPUSD#
|6
|EURAUD#
|5
|EURGBP#
|2
|OILCash#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|-992
|OILCash
|23
|AUDCAD#
|-93
|US500Cash
|270
|AUDUSD#
|-686
|EURUSD#
|41
|USDCAD#
|26
|US500Cash#
|22
|GBPUSD#
|33
|EURAUD#
|-33
|EURGBP#
|-6
|OILCash#
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|-89K
|OILCash
|837
|AUDCAD#
|1.4K
|US500Cash
|224K
|AUDUSD#
|-2K
|EURUSD#
|491
|USDCAD#
|434
|US500Cash#
|12K
|GBPUSD#
|583
|EURAUD#
|-1.1K
|EURGBP#
|-74
|OILCash#
|35
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +257.52 USD
最差交易: -637 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +107.40 USD
最大连续亏损: -680.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-MT5 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
-34%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
31
0%
1 729
74%
100%
0.79
-0.81
USD
USD
44%
1:500