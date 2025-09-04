信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AZ HAR
Jiuzhou Zhou

AZ HAR

Jiuzhou Zhou
0条评论
31
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 -34%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 729
盈利交易:
1 285 (74.32%)
亏损交易:
444 (25.68%)
最好交易:
257.52 USD
最差交易:
-636.50 USD
毛利:
5 298.72 USD (752 282 pips)
毛利亏损:
-6 692.23 USD (604 141 pips)
最大连续赢利:
47 (107.40 USD)
最大连续盈利:
259.49 USD (4)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
99.71%
最大入金加载:
6.61%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
19 小时
采收率:
-0.73
长期交易:
1 040 (60.15%)
短期交易:
689 (39.85%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-0.81 USD
平均利润:
4.12 USD
平均损失:
-15.07 USD
最大连续失误:
20 (-680.49 USD)
最大连续亏损:
-680.49 USD (20)
每月增长:
3.11%
年度预测:
40.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 682.36 USD
最大值:
1 919.48 USD (43.88%)
相对跌幅:
结余:
43.85% (1 919.48 USD)
净值:
30.39% (916.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 1085
OILCash 200
AUDCAD# 179
US500Cash 167
AUDUSD# 56
EURUSD# 11
USDCAD# 9
US500Cash# 8
GBPUSD# 6
EURAUD# 5
EURGBP# 2
OILCash# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# -992
OILCash 23
AUDCAD# -93
US500Cash 270
AUDUSD# -686
EURUSD# 41
USDCAD# 26
US500Cash# 22
GBPUSD# 33
EURAUD# -33
EURGBP# -6
OILCash# 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# -89K
OILCash 837
AUDCAD# 1.4K
US500Cash 224K
AUDUSD# -2K
EURUSD# 491
USDCAD# 434
US500Cash# 12K
GBPUSD# 583
EURAUD# -1.1K
EURGBP# -74
OILCash# 35
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +257.52 USD
最差交易: -637 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +107.40 USD
最大连续亏损: -680.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-MT5 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.


2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.11.20 12:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 11:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 11:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.31 18:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 19:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AZ HAR
每月300 USD
-34%
0
0
USD
2.8K
USD
31
0%
1 729
74%
100%
0.79
-0.81
USD
44%
1:500
