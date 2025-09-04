- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 730
利益トレード:
1 286 (74.33%)
損失トレード:
444 (25.66%)
ベストトレード:
257.52 USD
最悪のトレード:
-636.50 USD
総利益:
5 301.78 USD (752 383 pips)
総損失:
-6 692.23 USD (604 141 pips)
最大連続の勝ち:
47 (107.40 USD)
最大連続利益:
259.49 USD (4)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
99.71%
最大入金額:
6.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-0.72
長いトレード:
1 040 (60.12%)
短いトレード:
690 (39.88%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-0.80 USD
平均利益:
4.12 USD
平均損失:
-15.07 USD
最大連続の負け:
20 (-680.49 USD)
最大連続損失:
-680.49 USD (20)
月間成長:
2.92%
年間予想:
35.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 682.36 USD
最大の:
1 919.48 USD (43.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.85% (1 919.48 USD)
エクイティによる:
30.39% (916.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1085
|OILCash
|200
|AUDCAD#
|179
|US500Cash
|167
|AUDUSD#
|56
|EURUSD#
|11
|USDCAD#
|9
|US500Cash#
|8
|GBPUSD#
|6
|EURAUD#
|5
|EURGBP#
|2
|OILCash#
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|-992
|OILCash
|23
|AUDCAD#
|-93
|US500Cash
|270
|AUDUSD#
|-686
|EURUSD#
|41
|USDCAD#
|26
|US500Cash#
|22
|GBPUSD#
|33
|EURAUD#
|-33
|EURGBP#
|-6
|OILCash#
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|-89K
|OILCash
|837
|AUDCAD#
|1.4K
|US500Cash
|224K
|AUDUSD#
|-2K
|EURUSD#
|491
|USDCAD#
|434
|US500Cash#
|12K
|GBPUSD#
|583
|EURAUD#
|-1.1K
|EURGBP#
|-74
|OILCash#
|136
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +257.52 USD
最悪のトレード: -637 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +107.40 USD
最大連続損失: -680.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTrading-MT5 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
-34%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
31
0%
1 730
74%
100%
0.79
-0.80
USD
USD
44%
1:500