シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AZ HAR
Jiuzhou Zhou

AZ HAR

Jiuzhou Zhou
レビュー0件
31週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -34%
XMTrading-MT5 3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 730
利益トレード:
1 286 (74.33%)
損失トレード:
444 (25.66%)
ベストトレード:
257.52 USD
最悪のトレード:
-636.50 USD
総利益:
5 301.78 USD (752 383 pips)
総損失:
-6 692.23 USD (604 141 pips)
最大連続の勝ち:
47 (107.40 USD)
最大連続利益:
259.49 USD (4)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
99.71%
最大入金額:
6.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-0.72
長いトレード:
1 040 (60.12%)
短いトレード:
690 (39.88%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-0.80 USD
平均利益:
4.12 USD
平均損失:
-15.07 USD
最大連続の負け:
20 (-680.49 USD)
最大連続損失:
-680.49 USD (20)
月間成長:
2.92%
年間予想:
35.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 682.36 USD
最大の:
1 919.48 USD (43.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.85% (1 919.48 USD)
エクイティによる:
30.39% (916.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 1085
OILCash 200
AUDCAD# 179
US500Cash 167
AUDUSD# 56
EURUSD# 11
USDCAD# 9
US500Cash# 8
GBPUSD# 6
EURAUD# 5
EURGBP# 2
OILCash# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# -992
OILCash 23
AUDCAD# -93
US500Cash 270
AUDUSD# -686
EURUSD# 41
USDCAD# 26
US500Cash# 22
GBPUSD# 33
EURAUD# -33
EURGBP# -6
OILCash# 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# -89K
OILCash 837
AUDCAD# 1.4K
US500Cash 224K
AUDUSD# -2K
EURUSD# 491
USDCAD# 434
US500Cash# 12K
GBPUSD# 583
EURAUD# -1.1K
EURGBP# -74
OILCash# 136
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +257.52 USD
最悪のトレード: -637 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +107.40 USD
最大連続損失: -680.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTrading-MT5 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.


レビューなし
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.11.20 12:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 11:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 11:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.31 18:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 19:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AZ HAR
300 USD/月
-34%
0
0
USD
2.8K
USD
31
0%
1 730
74%
100%
0.79
-0.80
USD
44%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください