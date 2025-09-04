SinaisSeções
Jiuzhou Zhou

AZ HAR

Jiuzhou Zhou
0 comentários
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 -34%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 730
Negociações com lucro:
1 286 (74.33%)
Negociações com perda:
444 (25.66%)
Melhor negociação:
257.52 USD
Pior negociação:
-636.50 USD
Lucro bruto:
5 301.78 USD (752 383 pips)
Perda bruta:
-6 692.23 USD (604 141 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (107.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
259.49 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
99.71%
Depósito máximo carregado:
6.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-0.72
Negociações longas:
1 040 (60.12%)
Negociações curtas:
690 (39.88%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-0.80 USD
Lucro médio:
4.12 USD
Perda média:
-15.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-680.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-680.49 USD (20)
Crescimento mensal:
2.92%
Previsão anual:
35.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 682.36 USD
Máximo:
1 919.48 USD (43.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.85% (1 919.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.39% (916.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 1085
OILCash 200
AUDCAD# 179
US500Cash 167
AUDUSD# 56
EURUSD# 11
USDCAD# 9
US500Cash# 8
GBPUSD# 6
EURAUD# 5
EURGBP# 2
OILCash# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# -992
OILCash 23
AUDCAD# -93
US500Cash 270
AUDUSD# -686
EURUSD# 41
USDCAD# 26
US500Cash# 22
GBPUSD# 33
EURAUD# -33
EURGBP# -6
OILCash# 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# -89K
OILCash 837
AUDCAD# 1.4K
US500Cash 224K
AUDUSD# -2K
EURUSD# 491
USDCAD# 434
US500Cash# 12K
GBPUSD# 583
EURAUD# -1.1K
EURGBP# -74
OILCash# 136
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +257.52 USD
Pior negociação: -637 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +107.40 USD
Máxima perda consecutiva: -680.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMTrading-MT5 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.


2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.11.20 12:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 11:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 11:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.31 18:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 19:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
