Negociações:
1 730
Negociações com lucro:
1 286 (74.33%)
Negociações com perda:
444 (25.66%)
Melhor negociação:
257.52 USD
Pior negociação:
-636.50 USD
Lucro bruto:
5 301.78 USD (752 383 pips)
Perda bruta:
-6 692.23 USD (604 141 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (107.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
259.49 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
99.71%
Depósito máximo carregado:
6.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-0.72
Negociações longas:
1 040 (60.12%)
Negociações curtas:
690 (39.88%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-0.80 USD
Lucro médio:
4.12 USD
Perda média:
-15.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-680.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-680.49 USD (20)
Crescimento mensal:
2.92%
Previsão anual:
35.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 682.36 USD
Máximo:
1 919.48 USD (43.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.85% (1 919.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.39% (916.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1085
|OILCash
|200
|AUDCAD#
|179
|US500Cash
|167
|AUDUSD#
|56
|EURUSD#
|11
|USDCAD#
|9
|US500Cash#
|8
|GBPUSD#
|6
|EURAUD#
|5
|EURGBP#
|2
|OILCash#
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|-992
|OILCash
|23
|AUDCAD#
|-93
|US500Cash
|270
|AUDUSD#
|-686
|EURUSD#
|41
|USDCAD#
|26
|US500Cash#
|22
|GBPUSD#
|33
|EURAUD#
|-33
|EURGBP#
|-6
|OILCash#
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|-89K
|OILCash
|837
|AUDCAD#
|1.4K
|US500Cash
|224K
|AUDUSD#
|-2K
|EURUSD#
|491
|USDCAD#
|434
|US500Cash#
|12K
|GBPUSD#
|583
|EURAUD#
|-1.1K
|EURGBP#
|-74
|OILCash#
|136
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +257.52 USD
Pior negociação: -637 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +107.40 USD
Máxima perda consecutiva: -680.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMTrading-MT5 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.
