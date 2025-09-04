СигналыРазделы
Jiuzhou Zhou

AZ HAR

Jiuzhou Zhou
0 отзывов
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 -34%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 729
Прибыльных трейдов:
1 285 (74.32%)
Убыточных трейдов:
444 (25.68%)
Лучший трейд:
257.52 USD
Худший трейд:
-636.50 USD
Общая прибыль:
5 298.72 USD (752 282 pips)
Общий убыток:
-6 692.23 USD (604 141 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (107.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
259.49 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
99.71%
Макс. загрузка депозита:
6.61%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
1 040 (60.15%)
Коротких трейдов:
689 (39.85%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-0.81 USD
Средняя прибыль:
4.12 USD
Средний убыток:
-15.07 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-680.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-680.49 USD (20)
Прирост в месяц:
3.31%
Годовой прогноз:
40.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 682.36 USD
Максимальная:
1 919.48 USD (43.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.85% (1 919.48 USD)
По эквити:
30.39% (916.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 1085
OILCash 200
AUDCAD# 179
US500Cash 167
AUDUSD# 56
EURUSD# 11
USDCAD# 9
US500Cash# 8
GBPUSD# 6
EURAUD# 5
EURGBP# 2
OILCash# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# -992
OILCash 23
AUDCAD# -93
US500Cash 270
AUDUSD# -686
EURUSD# 41
USDCAD# 26
US500Cash# 22
GBPUSD# 33
EURAUD# -33
EURGBP# -6
OILCash# 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# -89K
OILCash 837
AUDCAD# 1.4K
US500Cash 224K
AUDUSD# -2K
EURUSD# 491
USDCAD# 434
US500Cash# 12K
GBPUSD# 583
EURAUD# -1.1K
EURGBP# -74
OILCash# 35
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +257.52 USD
Худший трейд: -637 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +107.40 USD
Макс. убыток в серии: -680.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-MT5 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.


Нет отзывов
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.11.20 12:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 11:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 11:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.31 18:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 19:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
