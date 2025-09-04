- Прирост
Всего трейдов:
1 729
Прибыльных трейдов:
1 285 (74.32%)
Убыточных трейдов:
444 (25.68%)
Лучший трейд:
257.52 USD
Худший трейд:
-636.50 USD
Общая прибыль:
5 298.72 USD (752 282 pips)
Общий убыток:
-6 692.23 USD (604 141 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (107.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
259.49 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
99.71%
Макс. загрузка депозита:
6.61%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
1 040 (60.15%)
Коротких трейдов:
689 (39.85%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-0.81 USD
Средняя прибыль:
4.12 USD
Средний убыток:
-15.07 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-680.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-680.49 USD (20)
Прирост в месяц:
3.31%
Годовой прогноз:
40.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 682.36 USD
Максимальная:
1 919.48 USD (43.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.85% (1 919.48 USD)
По эквити:
30.39% (916.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1085
|OILCash
|200
|AUDCAD#
|179
|US500Cash
|167
|AUDUSD#
|56
|EURUSD#
|11
|USDCAD#
|9
|US500Cash#
|8
|GBPUSD#
|6
|EURAUD#
|5
|EURGBP#
|2
|OILCash#
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|-992
|OILCash
|23
|AUDCAD#
|-93
|US500Cash
|270
|AUDUSD#
|-686
|EURUSD#
|41
|USDCAD#
|26
|US500Cash#
|22
|GBPUSD#
|33
|EURAUD#
|-33
|EURGBP#
|-6
|OILCash#
|1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|-89K
|OILCash
|837
|AUDCAD#
|1.4K
|US500Cash
|224K
|AUDUSD#
|-2K
|EURUSD#
|491
|USDCAD#
|434
|US500Cash#
|12K
|GBPUSD#
|583
|EURAUD#
|-1.1K
|EURGBP#
|-74
|OILCash#
|35
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +257.52 USD
Худший трейд: -637 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +107.40 USD
Макс. убыток в серии: -680.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-MT5 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.
