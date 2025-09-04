SignauxSections
Jiuzhou Zhou

AZ HAR

Jiuzhou Zhou
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -38%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
842
Bénéfice trades:
570 (67.69%)
Perte trades:
272 (32.30%)
Meilleure transaction:
119.10 USD
Pire transaction:
-636.50 USD
Bénéfice brut:
2 830.41 USD (301 979 pips)
Perte brute:
-4 405.28 USD (294 104 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (63.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
248.91 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
98.71%
Charge de dépôt maximale:
6.61%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.85
Longs trades:
524 (62.23%)
Courts trades:
318 (37.77%)
Facteur de profit:
0.64
Rendement attendu:
-1.87 USD
Bénéfice moyen:
4.97 USD
Perte moyenne:
-16.20 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-680.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-680.49 USD (20)
Croissance mensuelle:
-24.48%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 623.48 USD
Maximal:
1 860.60 USD (42.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.51% (1 860.60 USD)
Par fonds propres:
24.79% (720.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 608
AUDCAD# 87
US500Cash 59
AUDUSD# 55
EURUSD# 11
USDCAD# 9
GBPUSD# 6
EURAUD# 5
EURGBP# 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# -1.1K
AUDCAD# -205
US500Cash 188
AUDUSD# -555
EURUSD# 41
USDCAD# 26
GBPUSD# 33
EURAUD# -33
EURGBP# -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# -97K
AUDCAD# -3.4K
US500Cash 109K
AUDUSD# -1.4K
EURUSD# 491
USDCAD# 434
GBPUSD# 583
EURAUD# -1.1K
EURGBP# -74
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +119.10 USD
Pire transaction: -637 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +63.31 USD
Perte consécutive maximale: -680.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.


Aucun avis
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
