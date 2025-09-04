SignaleKategorien
AZ HAR
Jiuzhou Zhou

AZ HAR

Jiuzhou Zhou
0 Bewertungen
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -33%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 737
Gewinntrades:
1 292 (74.38%)
Verlusttrades:
445 (25.62%)
Bester Trade:
257.52 USD
Schlechtester Trade:
-636.50 USD
Bruttoprofit:
5 312.62 USD (753 306 pips)
Bruttoverlust:
-6 694.49 USD (604 296 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (107.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
259.49 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
99.71%
Max deposit load:
6.61%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.72
Long-Positionen:
1 042 (59.99%)
Short-Positionen:
695 (40.01%)
Profit-Faktor:
0.79
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-680.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-680.49 USD (20)
Wachstum pro Monat :
2.99%
Jahresprognose:
36.26%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 682.36 USD
Maximaler:
1 919.48 USD (43.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.85% (1 919.48 USD)
Kapital:
30.39% (916.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 1090
OILCash 200
AUDCAD# 181
US500Cash 167
AUDUSD# 56
EURUSD# 11
USDCAD# 9
US500Cash# 8
GBPUSD# 6
EURAUD# 5
EURGBP# 2
OILCash# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# -983
OILCash 23
AUDCAD# -93
US500Cash 270
AUDUSD# -686
EURUSD# 41
USDCAD# 26
US500Cash# 22
GBPUSD# 33
EURAUD# -33
EURGBP# -6
OILCash# 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# -88K
OILCash 837
AUDCAD# 1.4K
US500Cash 224K
AUDUSD# -2K
EURUSD# 491
USDCAD# 434
US500Cash# 12K
GBPUSD# 583
EURAUD# -1.1K
EURGBP# -74
OILCash# 136
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +257.52 USD
Schlechtester Trade: -637 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +107.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -680.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMTrading-MT5 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.


Keine Bewertungen
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.11.20 12:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 11:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 11:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.31 18:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 19:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AZ HAR
300 USD pro Monat
-33%
0
0
USD
2.8K
USD
31
0%
1 737
74%
100%
0.79
-0.80
USD
44%
1:500
