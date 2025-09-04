SeñalesSecciones
Jiuzhou Zhou

AZ HAR

Jiuzhou Zhou
0 comentarios
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 -34%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 730
Transacciones Rentables:
1 286 (74.33%)
Transacciones Irrentables:
444 (25.66%)
Mejor transacción:
257.52 USD
Peor transacción:
-636.50 USD
Beneficio Bruto:
5 301.78 USD (752 383 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 692.23 USD (604 141 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (107.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
259.49 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
99.71%
Carga máxima del depósito:
6.61%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
-0.72
Transacciones Largas:
1 040 (60.12%)
Transacciones Cortas:
690 (39.88%)
Factor de Beneficio:
0.79
Beneficio Esperado:
-0.80 USD
Beneficio medio:
4.12 USD
Pérdidas medias:
-15.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-680.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-680.49 USD (20)
Crecimiento al mes:
2.92%
Pronóstico anual:
35.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 682.36 USD
Máxima:
1 919.48 USD (43.88%)
Reducción relativa:
De balance:
43.85% (1 919.48 USD)
De fondos:
30.39% (916.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 1085
OILCash 200
AUDCAD# 179
US500Cash 167
AUDUSD# 56
EURUSD# 11
USDCAD# 9
US500Cash# 8
GBPUSD# 6
EURAUD# 5
EURGBP# 2
OILCash# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# -992
OILCash 23
AUDCAD# -93
US500Cash 270
AUDUSD# -686
EURUSD# 41
USDCAD# 26
US500Cash# 22
GBPUSD# 33
EURAUD# -33
EURGBP# -6
OILCash# 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# -89K
OILCash 837
AUDCAD# 1.4K
US500Cash 224K
AUDUSD# -2K
EURUSD# 491
USDCAD# 434
US500Cash# 12K
GBPUSD# 583
EURAUD# -1.1K
EURGBP# -74
OILCash# 136
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +257.52 USD
Peor transacción: -637 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +107.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -680.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMTrading-MT5 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This signal focuses on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. Emphasis is placed on risk management, with a primary focus on short- to medium-term swing trades. The strategy avoids overtrading and aims for consistent, stable returns.


