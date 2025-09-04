- Büyüme
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
10 (34.48%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (65.52%)
En iyi işlem:
916.80 USD
En kötü işlem:
-588.60 USD
Brüt kâr:
1 717.93 USD (5 777 pips)
Brüt zarar:
-2 358.23 USD (7 898 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 200.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 200.90 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
44.12%
Maks. mevduat yükü:
5.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
9 (31.03%)
Satış işlemleri:
20 (68.97%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-22.08 USD
Ortalama kâr:
171.79 USD
Ortalama zarar:
-124.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-324.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-975.70 USD (3)
Aylık büyüme:
-6.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 641.70 USD
Maksimum:
1 641.70 USD (16.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.42% (1 641.70 USD)
Varlığa göre:
6.61% (577.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|5
|USDCHF
|4
|XTIUSD
|4
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|315
|EURUSD
|-128
|GBPUSD
|-294
|USDCHF
|-245
|XTIUSD
|-190
|USDJPY
|-99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|988
|EURUSD
|-427
|GBPUSD
|-978
|USDCHF
|-658
|XTIUSD
|-557
|USDJPY
|-489
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +916.80 USD
En kötü işlem: -589 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 200.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -324.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
