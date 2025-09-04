- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
42 (45.16%)
Negociações com perda:
51 (54.84%)
Melhor negociação:
2 964.90 USD
Pior negociação:
-1 149.30 USD
Lucro bruto:
16 033.55 USD (53 659 pips)
Perda bruta:
-13 808.04 USD (46 472 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (4 702.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 702.37 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
33.74%
Depósito máximo carregado:
5.66%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.50
Negociações longas:
35 (37.63%)
Negociações curtas:
58 (62.37%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
23.93 USD
Lucro médio:
381.75 USD
Perda média:
-270.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 032.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 225.40 USD (3)
Crescimento mensal:
-10.96%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 038.08 USD
Máximo:
4 432.83 USD (29.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.45% (4 432.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.20% (1 111.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|USDJPY
|10
|USDCHF
|6
|XTIUSD
|4
|#US100
|1
|XAGUSDmin
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3K
|GBPUSD
|-61
|EURUSD
|55
|USDJPY
|-331
|USDCHF
|-78
|XTIUSD
|-190
|#US100
|79
|XAGUSDmin
|-288
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|-179
|EURUSD
|171
|USDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|-160
|XTIUSD
|-557
|#US100
|262
|XAGUSDmin
|-953
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 964.90 USD
Pior negociação: -1 149 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4 702.37 USD
Máxima perda consecutiva: -2 032.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
