Yanshan Li

Niuding008

Yanshan Li
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
BCRCo-REAL
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
42 (45.16%)
Negociações com perda:
51 (54.84%)
Melhor negociação:
2 964.90 USD
Pior negociação:
-1 149.30 USD
Lucro bruto:
16 033.55 USD (53 659 pips)
Perda bruta:
-13 808.04 USD (46 472 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (4 702.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 702.37 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
33.74%
Depósito máximo carregado:
5.66%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.50
Negociações longas:
35 (37.63%)
Negociações curtas:
58 (62.37%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
23.93 USD
Lucro médio:
381.75 USD
Perda média:
-270.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 032.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 225.40 USD (3)
Crescimento mensal:
-10.96%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 038.08 USD
Máximo:
4 432.83 USD (29.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.45% (4 432.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.20% (1 111.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 49
GBPUSD 12
EURUSD 10
USDJPY 10
USDCHF 6
XTIUSD 4
#US100 1
XAGUSDmin 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3K
GBPUSD -61
EURUSD 55
USDJPY -331
USDCHF -78
XTIUSD -190
#US100 79
XAGUSDmin -288
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 10K
GBPUSD -179
EURUSD 171
USDJPY -1.7K
USDCHF -160
XTIUSD -557
#US100 262
XAGUSDmin -953
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 964.90 USD
Pior negociação: -1 149 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4 702.37 USD
Máxima perda consecutiva: -2 032.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 9
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Sem comentários
2025.12.23 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 10:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 02:18
Share of trading days is too low
2025.09.05 02:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 01:18
Share of trading days is too low
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Niuding008
30 USD por mês
22%
0
0
USD
12K
USD
15
0%
93
45%
34%
1.16
23.93
USD
29%
1:400
Copiar

