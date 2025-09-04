Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 9 AlpariEvrasia-ECN1 0.00 × 13 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 1 Duramarkets-Live 1.10 × 31 RoboForex-Pro-4 1.13 × 8 XMTrading-Real 48 4.96 × 445 ICMarkets-Live11 13.33 × 55 Weltrade-Live 15.58 × 208 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика