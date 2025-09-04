- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
42 (45.16%)
Убыточных трейдов:
51 (54.84%)
Лучший трейд:
2 964.90 USD
Худший трейд:
-1 149.30 USD
Общая прибыль:
16 033.55 USD (53 659 pips)
Общий убыток:
-13 808.04 USD (46 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (4 702.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 702.37 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
33.74%
Макс. загрузка депозита:
5.66%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
35 (37.63%)
Коротких трейдов:
58 (62.37%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
23.93 USD
Средняя прибыль:
381.75 USD
Средний убыток:
-270.75 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 032.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 225.40 USD (3)
Прирост в месяц:
-10.96%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 038.08 USD
Максимальная:
4 432.83 USD (29.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.45% (4 432.83 USD)
По эквити:
12.20% (1 111.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|USDJPY
|10
|USDCHF
|6
|XTIUSD
|4
|#US100
|1
|XAGUSDmin
|1
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3K
|GBPUSD
|-61
|EURUSD
|55
|USDJPY
|-331
|USDCHF
|-78
|XTIUSD
|-190
|#US100
|79
|XAGUSDmin
|-288
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|-179
|EURUSD
|171
|USDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|-160
|XTIUSD
|-557
|#US100
|262
|XAGUSDmin
|-953
|
Лучший трейд: +2 964.90 USD
Худший трейд: -1 149 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 702.37 USD
Макс. убыток в серии: -2 032.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
Weltrade-Live
|15.58 × 208
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
15
0%
93
45%
34%
1.16
23.93
USD
USD
29%
1:400