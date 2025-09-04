СигналыРазделы
Yanshan Li

Niuding008

Yanshan Li
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 22%
BCRCo-REAL
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
42 (45.16%)
Убыточных трейдов:
51 (54.84%)
Лучший трейд:
2 964.90 USD
Худший трейд:
-1 149.30 USD
Общая прибыль:
16 033.55 USD (53 659 pips)
Общий убыток:
-13 808.04 USD (46 472 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (4 702.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 702.37 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
33.74%
Макс. загрузка депозита:
5.66%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
35 (37.63%)
Коротких трейдов:
58 (62.37%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
23.93 USD
Средняя прибыль:
381.75 USD
Средний убыток:
-270.75 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 032.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 225.40 USD (3)
Прирост в месяц:
-10.96%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 038.08 USD
Максимальная:
4 432.83 USD (29.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.45% (4 432.83 USD)
По эквити:
12.20% (1 111.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 49
GBPUSD 12
EURUSD 10
USDJPY 10
USDCHF 6
XTIUSD 4
#US100 1
XAGUSDmin 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3K
GBPUSD -61
EURUSD 55
USDJPY -331
USDCHF -78
XTIUSD -190
#US100 79
XAGUSDmin -288
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 10K
GBPUSD -179
EURUSD 171
USDJPY -1.7K
USDCHF -160
XTIUSD -557
#US100 262
XAGUSDmin -953
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 964.90 USD
Худший трейд: -1 149 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 702.37 USD
Макс. убыток в серии: -2 032.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 9
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Нет отзывов
2025.12.23 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 10:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 02:18
Share of trading days is too low
2025.09.05 02:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 01:18
Share of trading days is too low
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Niuding008
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
12K
USD
15
0%
93
45%
34%
1.16
23.93
USD
29%
1:400
