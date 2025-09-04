- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
10 (34.48%)
Loss Trade:
19 (65.52%)
Best Trade:
916.80 USD
Worst Trade:
-588.60 USD
Profitto lordo:
1 717.93 USD (5 777 pips)
Perdita lorda:
-2 358.23 USD (7 898 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 200.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 200.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
44.12%
Massimo carico di deposito:
5.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
9 (31.03%)
Short Trade:
20 (68.97%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-22.08 USD
Profitto medio:
171.79 USD
Perdita media:
-124.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-324.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-975.70 USD (3)
Crescita mensile:
-6.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 641.70 USD
Massimale:
1 641.70 USD (16.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.42% (1 641.70 USD)
Per equità:
6.61% (577.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|5
|USDCHF
|4
|XTIUSD
|4
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|315
|EURUSD
|-128
|GBPUSD
|-294
|USDCHF
|-245
|XTIUSD
|-190
|USDJPY
|-99
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|988
|EURUSD
|-427
|GBPUSD
|-978
|USDCHF
|-658
|XTIUSD
|-557
|USDJPY
|-489
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +916.80 USD
Worst Trade: -589 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 200.90 USD
Massima perdita consecutiva: -324.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
4
0%
29
34%
44%
0.72
-22.08
USD
USD
16%
1:400