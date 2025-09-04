SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Niuding008
Yanshan Li

Niuding008

Yanshan Li
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
BCRCo-REAL
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
93
Gewinntrades:
42 (45.16%)
Verlusttrades:
51 (54.84%)
Bester Trade:
2 964.90 USD
Schlechtester Trade:
-1 149.30 USD
Bruttoprofit:
16 033.55 USD (53 659 pips)
Bruttoverlust:
-13 808.04 USD (46 472 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (4 702.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 702.37 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
33.74%
Max deposit load:
5.66%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.50
Long-Positionen:
35 (37.63%)
Short-Positionen:
58 (62.37%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
23.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
381.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-270.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-2 032.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 225.40 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-10.96%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 038.08 USD
Maximaler:
4 432.83 USD (29.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.45% (4 432.83 USD)
Kapital:
12.20% (1 111.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 49
GBPUSD 12
EURUSD 10
USDJPY 10
USDCHF 6
XTIUSD 4
#US100 1
XAGUSDmin 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3K
GBPUSD -61
EURUSD 55
USDJPY -331
USDCHF -78
XTIUSD -190
#US100 79
XAGUSDmin -288
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
GBPUSD -179
EURUSD 171
USDJPY -1.7K
USDCHF -160
XTIUSD -557
#US100 262
XAGUSDmin -953
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 964.90 USD
Schlechtester Trade: -1 149 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 702.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 032.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 9
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Keine Bewertungen
2025.12.23 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 10:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 02:18
Share of trading days is too low
2025.09.05 02:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 01:18
Share of trading days is too low
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.