- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
93
Gewinntrades:
42 (45.16%)
Verlusttrades:
51 (54.84%)
Bester Trade:
2 964.90 USD
Schlechtester Trade:
-1 149.30 USD
Bruttoprofit:
16 033.55 USD (53 659 pips)
Bruttoverlust:
-13 808.04 USD (46 472 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (4 702.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 702.37 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
33.74%
Max deposit load:
5.66%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.50
Long-Positionen:
35 (37.63%)
Short-Positionen:
58 (62.37%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
23.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
381.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-270.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-2 032.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 225.40 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-10.96%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 038.08 USD
Maximaler:
4 432.83 USD (29.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.45% (4 432.83 USD)
Kapital:
12.20% (1 111.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|USDJPY
|10
|USDCHF
|6
|XTIUSD
|4
|#US100
|1
|XAGUSDmin
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3K
|GBPUSD
|-61
|EURUSD
|55
|USDJPY
|-331
|USDCHF
|-78
|XTIUSD
|-190
|#US100
|79
|XAGUSDmin
|-288
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|-179
|EURUSD
|171
|USDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|-160
|XTIUSD
|-557
|#US100
|262
|XAGUSDmin
|-953
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 964.90 USD
Schlechtester Trade: -1 149 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 702.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 032.12 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
15
0%
93
45%
34%
1.16
23.93
USD
USD
29%
1:400