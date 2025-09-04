- 자본
- 축소
트레이드:
96
이익 거래:
44 (45.83%)
손실 거래:
52 (54.17%)
최고의 거래:
2 964.90 USD
최악의 거래:
-1 149.30 USD
총 수익:
16 472.15 USD (55 120 pips)
총 손실:
-13 874.94 USD (46 694 pips)
연속 최대 이익:
7 (4 702.37 USD)
연속 최대 이익:
4 702.37 USD (7)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
28.97%
최대 입금량:
5.66%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.59
롱(주식매수):
37 (38.54%)
숏(주식차입매도):
59 (61.46%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
27.05 USD
평균 이익:
374.37 USD
평균 손실:
-266.83 USD
연속 최대 손실:
5 (-2 032.12 USD)
연속 최대 손실:
-2 225.40 USD (3)
월별 성장률:
0.58%
연간 예측:
7.03%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 038.08 USD
최대한의:
4 432.83 USD (29.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.45% (4 432.83 USD)
자본금별:
12.20% (1 111.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|USDJPY
|10
|USDCHF
|6
|XTIUSD
|4
|XAGUSDmin
|3
|#US100
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.2K
|GBPUSD
|-61
|EURUSD
|55
|USDJPY
|-331
|USDCHF
|-78
|XTIUSD
|-190
|XAGUSDmin
|-29
|#US100
|79
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|-179
|EURUSD
|171
|USDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|-160
|XTIUSD
|-557
|XAGUSDmin
|-89
|#US100
|262
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 964.90 USD
최악의 거래: -1 149 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4 702.37 USD
연속 최대 손실: -2 032.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCRCo-REAL"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
17
0%
96
45%
29%
1.18
27.05
USD
USD
29%
1:400