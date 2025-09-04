- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
93
利益トレード:
42 (45.16%)
損失トレード:
51 (54.84%)
ベストトレード:
2 964.90 USD
最悪のトレード:
-1 149.30 USD
総利益:
16 033.55 USD (53 659 pips)
総損失:
-13 808.04 USD (46 472 pips)
最大連続の勝ち:
7 (4 702.37 USD)
最大連続利益:
4 702.37 USD (7)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
33.74%
最大入金額:
5.66%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.50
長いトレード:
35 (37.63%)
短いトレード:
58 (62.37%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
23.93 USD
平均利益:
381.75 USD
平均損失:
-270.75 USD
最大連続の負け:
5 (-2 032.12 USD)
最大連続損失:
-2 225.40 USD (3)
月間成長:
-10.96%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 038.08 USD
最大の:
4 432.83 USD (29.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.45% (4 432.83 USD)
エクイティによる:
12.20% (1 111.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|USDJPY
|10
|USDCHF
|6
|XTIUSD
|4
|#US100
|1
|XAGUSDmin
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3K
|GBPUSD
|-61
|EURUSD
|55
|USDJPY
|-331
|USDCHF
|-78
|XTIUSD
|-190
|#US100
|79
|XAGUSDmin
|-288
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|-179
|EURUSD
|171
|USDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|-160
|XTIUSD
|-557
|#US100
|262
|XAGUSDmin
|-953
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 964.90 USD
最悪のトレード: -1 149 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +4 702.37 USD
最大連続損失: -2 032.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCRCo-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
レビューなし
