Total de Trades:
93
Transacciones Rentables:
42 (45.16%)
Transacciones Irrentables:
51 (54.84%)
Mejor transacción:
2 964.90 USD
Peor transacción:
-1 149.30 USD
Beneficio Bruto:
16 033.55 USD (53 659 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 808.04 USD (46 472 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (4 702.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 702.37 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
33.74%
Carga máxima del depósito:
5.66%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.50
Transacciones Largas:
35 (37.63%)
Transacciones Cortas:
58 (62.37%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
23.93 USD
Beneficio medio:
381.75 USD
Pérdidas medias:
-270.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-2 032.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 225.40 USD (3)
Crecimiento al mes:
-10.96%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 038.08 USD
Máxima:
4 432.83 USD (29.45%)
Reducción relativa:
De balance:
29.45% (4 432.83 USD)
De fondos:
12.20% (1 111.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|10
|USDJPY
|10
|USDCHF
|6
|XTIUSD
|4
|#US100
|1
|XAGUSDmin
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3K
|GBPUSD
|-61
|EURUSD
|55
|USDJPY
|-331
|USDCHF
|-78
|XTIUSD
|-190
|#US100
|79
|XAGUSDmin
|-288
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|-179
|EURUSD
|171
|USDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|-160
|XTIUSD
|-557
|#US100
|262
|XAGUSDmin
|-953
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 964.90 USD
Peor transacción: -1 149 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +4 702.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 032.12 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 9
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
No hay comentarios
