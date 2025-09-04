SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Niuding008
Yanshan Li

Niuding008

Yanshan Li
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 22%
BCRCo-REAL
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
93
Transacciones Rentables:
42 (45.16%)
Transacciones Irrentables:
51 (54.84%)
Mejor transacción:
2 964.90 USD
Peor transacción:
-1 149.30 USD
Beneficio Bruto:
16 033.55 USD (53 659 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 808.04 USD (46 472 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (4 702.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 702.37 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
33.74%
Carga máxima del depósito:
5.66%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.50
Transacciones Largas:
35 (37.63%)
Transacciones Cortas:
58 (62.37%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
23.93 USD
Beneficio medio:
381.75 USD
Pérdidas medias:
-270.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-2 032.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 225.40 USD (3)
Crecimiento al mes:
-10.96%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 038.08 USD
Máxima:
4 432.83 USD (29.45%)
Reducción relativa:
De balance:
29.45% (4 432.83 USD)
De fondos:
12.20% (1 111.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 49
GBPUSD 12
EURUSD 10
USDJPY 10
USDCHF 6
XTIUSD 4
#US100 1
XAGUSDmin 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3K
GBPUSD -61
EURUSD 55
USDJPY -331
USDCHF -78
XTIUSD -190
#US100 79
XAGUSDmin -288
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 10K
GBPUSD -179
EURUSD 171
USDJPY -1.7K
USDCHF -160
XTIUSD -557
#US100 262
XAGUSDmin -953
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 964.90 USD
Peor transacción: -1 149 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +4 702.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 032.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 9
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 10:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 13:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 02:18
Share of trading days is too low
2025.09.05 02:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 01:18
Share of trading days is too low
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Niuding008
30 USD al mes
22%
0
0
USD
12K
USD
15
0%
93
45%
34%
1.16
23.93
USD
29%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.