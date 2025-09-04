- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
76 (85.39%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (14.61%)
En iyi işlem:
46.99 AUD
En kötü işlem:
-62.37 AUD
Brüt kâr:
767.40 AUD (43 946 pips)
Brüt zarar:
-349.92 AUD (23 264 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (306.00 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
306.00 AUD (25)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
31.54%
Maks. mevduat yükü:
25.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
65 (73.03%)
Satış işlemleri:
24 (26.97%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
4.69 AUD
Ortalama kâr:
10.10 AUD
Ortalama zarar:
-26.92 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-142.59 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.59 AUD (5)
Aylık büyüme:
30.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.43 AUD
Maksimum:
278.01 AUD (46.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.22% (55.56 AUD)
Varlığa göre:
21.55% (53.77 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|GBPUSD
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|256
|GBPUSD
|61
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|446
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.99 AUD
En kötü işlem: -62 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +306.00 AUD
Maksimum ardışık zarar: -142.59 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.14 × 69
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
ForexMart-RealServer
|0.32 × 19
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 397
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
AxioryAsia-02Live
|0.42 × 153
|
TitanFX-01
|0.45 × 182
|
ILQAu-A1 Live
|0.56 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 20
|
Pepperstone-01
|0.66 × 47
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.76 × 747
|
Pepperstone-Edge06
|0.80 × 98
|
ICMarketsSC-Live05
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.88 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
XAUUSD and GBPUSD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
30%
0
0
USD
USD
1.6K
AUD
AUD
4
100%
89
85%
32%
2.19
4.69
AUD
AUD
22%
1:500