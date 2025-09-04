SignaleKategorien
Samarthan Bidari

Tulasi

Samarthan Bidari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 265%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
435
Gewinntrades:
338 (77.70%)
Verlusttrades:
97 (22.30%)
Bester Trade:
490.21 AUD
Schlechtester Trade:
-184.69 AUD
Bruttoprofit:
5 911.42 AUD (255 559 pips)
Bruttoverlust:
-2 563.54 AUD (147 508 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (836.45 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 269.54 AUD (24)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
13.51%
Max deposit load:
27.99%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.02
Long-Positionen:
315 (72.41%)
Short-Positionen:
120 (27.59%)
Profit-Faktor:
2.31
Mathematische Gewinnerwartung:
7.70 AUD
Durchschnittlicher Profit:
17.49 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.43 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-428.21 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-428.21 AUD (14)
Wachstum pro Monat :
84.42%
Jahresprognose:
1 024.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.43 AUD
Maximaler:
666.87 AUD (76.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.57% (666.87 AUD)
Kapital:
21.55% (53.77 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 423
GBPUSD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
GBPUSD -70
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 108K
GBPUSD -110
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.14 × 69
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
ForexMart-RealServer
0.32 × 19
ICMarkets-Live04
0.34 × 397
Tier1FX-Real
0.35 × 68
AxioryAsia-02Live
0.42 × 153
TitanFX-01
0.45 × 182
ILQAu-A1 Live
0.56 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 20
Pepperstone-01
0.66 × 47
QTrade-5
0.67 × 3
LQD1-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-Edge04
0.78 × 747
Pepperstone-Edge06
0.80 × 98
ICMarketsSC-Live05
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.88 × 8
TurnkeyFX-Live
0.93 × 46
noch 141 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 09:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 03:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.