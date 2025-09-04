- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
435
Gewinntrades:
338 (77.70%)
Verlusttrades:
97 (22.30%)
Bester Trade:
490.21 AUD
Schlechtester Trade:
-184.69 AUD
Bruttoprofit:
5 911.42 AUD (255 559 pips)
Bruttoverlust:
-2 563.54 AUD (147 508 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (836.45 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 269.54 AUD (24)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
13.51%
Max deposit load:
27.99%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.02
Long-Positionen:
315 (72.41%)
Short-Positionen:
120 (27.59%)
Profit-Faktor:
2.31
Mathematische Gewinnerwartung:
7.70 AUD
Durchschnittlicher Profit:
17.49 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.43 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-428.21 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-428.21 AUD (14)
Wachstum pro Monat :
84.42%
Jahresprognose:
1 024.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.43 AUD
Maximaler:
666.87 AUD (76.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.57% (666.87 AUD)
Kapital:
21.55% (53.77 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|423
|GBPUSD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.6K
|GBPUSD
|-70
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|108K
|GBPUSD
|-110
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +490.21 AUD
Schlechtester Trade: -185 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +836.45 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -428.21 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.14 × 69
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
ForexMart-RealServer
|0.32 × 19
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 397
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
AxioryAsia-02Live
|0.42 × 153
|
TitanFX-01
|0.45 × 182
|
ILQAu-A1 Live
|0.56 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 20
|
Pepperstone-01
|0.66 × 47
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.78 × 747
|
Pepperstone-Edge06
|0.80 × 98
|
ICMarketsSC-Live05
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.88 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
Keine Bewertungen
