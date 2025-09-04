- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
427
Прибыльных трейдов:
335 (78.45%)
Убыточных трейдов:
92 (21.55%)
Лучший трейд:
490.21 AUD
Худший трейд:
-184.69 AUD
Общая прибыль:
5 888.68 AUD (254 034 pips)
Общий убыток:
-2 426.11 AUD (140 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (836.45 AUD)
Макс. прибыль в серии:
1 269.54 AUD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
13.51%
Макс. загрузка депозита:
27.99%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
310 (72.60%)
Коротких трейдов:
117 (27.40%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
8.11 AUD
Средняя прибыль:
17.58 AUD
Средний убыток:
-26.37 AUD
Макс. серия проигрышей:
14 (-428.21 AUD)
Макс. убыток в серии:
-428.21 AUD (14)
Прирост в месяц:
123.49%
Годовой прогноз:
1 498.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.43 AUD
Максимальная:
666.87 AUD (76.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.57% (666.87 AUD)
По эквити:
21.55% (53.77 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|415
|GBPUSD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.7K
|GBPUSD
|-70
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|114K
|GBPUSD
|-110
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +490.21 AUD
Худший трейд: -185 AUD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +836.45 AUD
Макс. убыток в серии: -428.21 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.14 × 69
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
ForexMart-RealServer
|0.32 × 19
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 397
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
AxioryAsia-02Live
|0.42 × 153
|
TitanFX-01
|0.45 × 182
|
ILQAu-A1 Live
|0.56 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 20
|
Pepperstone-01
|0.66 × 47
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.78 × 747
|
Pepperstone-Edge06
|0.80 × 98
|
ICMarketsSC-Live05
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.88 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
еще 141...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
274%
0
0
USD
USD
4.7K
AUD
AUD
16
100%
427
78%
14%
2.42
8.11
AUD
AUD
36%
1:500