Samarthan Bidari

Tulasi

Samarthan Bidari
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 274%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
427
Прибыльных трейдов:
335 (78.45%)
Убыточных трейдов:
92 (21.55%)
Лучший трейд:
490.21 AUD
Худший трейд:
-184.69 AUD
Общая прибыль:
5 888.68 AUD (254 034 pips)
Общий убыток:
-2 426.11 AUD (140 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (836.45 AUD)
Макс. прибыль в серии:
1 269.54 AUD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
13.51%
Макс. загрузка депозита:
27.99%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
310 (72.60%)
Коротких трейдов:
117 (27.40%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
8.11 AUD
Средняя прибыль:
17.58 AUD
Средний убыток:
-26.37 AUD
Макс. серия проигрышей:
14 (-428.21 AUD)
Макс. убыток в серии:
-428.21 AUD (14)
Прирост в месяц:
123.49%
Годовой прогноз:
1 498.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.43 AUD
Максимальная:
666.87 AUD (76.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.57% (666.87 AUD)
По эквити:
21.55% (53.77 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 415
GBPUSD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.7K
GBPUSD -70
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 114K
GBPUSD -110
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +490.21 AUD
Худший трейд: -185 AUD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +836.45 AUD
Макс. убыток в серии: -428.21 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.14 × 69
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
ForexMart-RealServer
0.32 × 19
ICMarkets-Live04
0.34 × 397
Tier1FX-Real
0.35 × 68
AxioryAsia-02Live
0.42 × 153
TitanFX-01
0.45 × 182
ILQAu-A1 Live
0.56 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 20
Pepperstone-01
0.66 × 47
QTrade-5
0.67 × 3
LQD1-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-Edge04
0.78 × 747
Pepperstone-Edge06
0.80 × 98
ICMarketsSC-Live05
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.88 × 8
TurnkeyFX-Live
0.93 × 46
еще 141...
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 09:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 03:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
