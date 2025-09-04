- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
429
盈利交易:
335 (78.08%)
亏损交易:
94 (21.91%)
最好交易:
490.21 AUD
最差交易:
-184.69 AUD
毛利:
5 888.68 AUD (254 034 pips)
毛利亏损:
-2 492.56 AUD (142 743 pips)
最大连续赢利:
28 (836.45 AUD)
最大连续盈利:
1 269.54 AUD (24)
夏普比率:
0.18
交易活动:
13.51%
最大入金加载:
27.99%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.09
长期交易:
312 (72.73%)
短期交易:
117 (27.27%)
利润因子:
2.36
预期回报:
7.92 AUD
平均利润:
17.58 AUD
平均损失:
-26.52 AUD
最大连续失误:
14 (-428.21 AUD)
最大连续亏损:
-428.21 AUD (14)
每月增长:
109.24%
年度预测:
1 325.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.43 AUD
最大值:
666.87 AUD (76.22%)
相对跌幅:
结余:
35.57% (666.87 AUD)
净值:
21.55% (53.77 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|GBPUSD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.7K
|GBPUSD
|-70
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|111K
|GBPUSD
|-110
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +490.21 AUD
最差交易: -185 AUD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +836.45 AUD
最大连续亏损: -428.21 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.14 × 69
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
ForexMart-RealServer
|0.32 × 19
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 397
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
AxioryAsia-02Live
|0.42 × 153
|
TitanFX-01
|0.45 × 182
|
ILQAu-A1 Live
|0.56 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 20
|
Pepperstone-01
|0.66 × 47
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.78 × 747
|
Pepperstone-Edge06
|0.80 × 98
|
ICMarketsSC-Live05
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.88 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
269%
0
0
USD
USD
4.6K
AUD
AUD
17
100%
429
78%
14%
2.36
7.92
AUD
AUD
36%
1:500