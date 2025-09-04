信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Tulasi
Samarthan Bidari

Tulasi

Samarthan Bidari
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 269%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
429
盈利交易:
335 (78.08%)
亏损交易:
94 (21.91%)
最好交易:
490.21 AUD
最差交易:
-184.69 AUD
毛利:
5 888.68 AUD (254 034 pips)
毛利亏损:
-2 492.56 AUD (142 743 pips)
最大连续赢利:
28 (836.45 AUD)
最大连续盈利:
1 269.54 AUD (24)
夏普比率:
0.18
交易活动:
13.51%
最大入金加载:
27.99%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.09
长期交易:
312 (72.73%)
短期交易:
117 (27.27%)
利润因子:
2.36
预期回报:
7.92 AUD
平均利润:
17.58 AUD
平均损失:
-26.52 AUD
最大连续失误:
14 (-428.21 AUD)
最大连续亏损:
-428.21 AUD (14)
每月增长:
109.24%
年度预测:
1 325.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.43 AUD
最大值:
666.87 AUD (76.22%)
相对跌幅:
结余:
35.57% (666.87 AUD)
净值:
21.55% (53.77 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 417
GBPUSD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.7K
GBPUSD -70
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 111K
GBPUSD -110
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +490.21 AUD
最差交易: -185 AUD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +836.45 AUD
最大连续亏损: -428.21 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Dunboyne-Production
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.14 × 69
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
ForexMart-RealServer
0.32 × 19
ICMarkets-Live04
0.34 × 397
Tier1FX-Real
0.35 × 68
AxioryAsia-02Live
0.42 × 153
TitanFX-01
0.45 × 182
ILQAu-A1 Live
0.56 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 20
Pepperstone-01
0.66 × 47
QTrade-5
0.67 × 3
LQD1-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-Edge04
0.78 × 747
Pepperstone-Edge06
0.80 × 98
ICMarketsSC-Live05
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.88 × 8
TurnkeyFX-Live
0.93 × 46
141 更多...
没有评论
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 09:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 03:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Tulasi
每月999 USD
269%
0
0
USD
4.6K
AUD
17
100%
429
78%
14%
2.36
7.92
AUD
36%
1:500
复制

