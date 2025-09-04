SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LongRunCompounding
Samarthan Bidari

LongRunCompounding

Samarthan Bidari
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 30%
Pepperstone-Edge03
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
76 (85.39%)
Loss Trade:
13 (14.61%)
Best Trade:
46.99 AUD
Worst Trade:
-62.37 AUD
Profitto lordo:
767.40 AUD (43 946 pips)
Perdita lorda:
-349.92 AUD (23 264 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (306.00 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
306.00 AUD (25)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
31.54%
Massimo carico di deposito:
25.73%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
65 (73.03%)
Short Trade:
24 (26.97%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
4.69 AUD
Profitto medio:
10.10 AUD
Perdita media:
-26.92 AUD
Massime perdite consecutive:
5 (-142.59 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-142.59 AUD (5)
Crescita mensile:
30.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.43 AUD
Massimale:
278.01 AUD (46.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.22% (55.56 AUD)
Per equità:
21.55% (53.77 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 79
GBPUSD 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 256
GBPUSD 61
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
GBPUSD 446
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.99 AUD
Worst Trade: -62 AUD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +306.00 AUD
Massima perdita consecutiva: -142.59 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.14 × 69
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
ForexMart-RealServer
0.32 × 19
ICMarkets-Live04
0.34 × 397
Tier1FX-Real
0.35 × 68
AxioryAsia-02Live
0.42 × 153
TitanFX-01
0.45 × 182
ILQAu-A1 Live
0.56 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 20
Pepperstone-01
0.66 × 47
QTrade-5
0.67 × 3
LQD1-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-Edge04
0.76 × 747
Pepperstone-Edge06
0.80 × 98
ICMarketsSC-Live05
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.88 × 8
TurnkeyFX-Live
0.93 × 46
141 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
XAUUSD and GBPUSD
Non ci sono recensioni
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 11:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 06:33
Share of trading days is too low
2025.09.05 06:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 05:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 05:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 05:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.04 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LongRunCompounding
49USD al mese
30%
0
0
USD
1.6K
AUD
4
100%
89
85%
32%
2.19
4.69
AUD
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.