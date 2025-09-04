- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
76 (85.39%)
Loss Trade:
13 (14.61%)
Best Trade:
46.99 AUD
Worst Trade:
-62.37 AUD
Profitto lordo:
767.40 AUD (43 946 pips)
Perdita lorda:
-349.92 AUD (23 264 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (306.00 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
306.00 AUD (25)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
31.54%
Massimo carico di deposito:
25.73%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
65 (73.03%)
Short Trade:
24 (26.97%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
4.69 AUD
Profitto medio:
10.10 AUD
Perdita media:
-26.92 AUD
Massime perdite consecutive:
5 (-142.59 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-142.59 AUD (5)
Crescita mensile:
30.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.43 AUD
Massimale:
278.01 AUD (46.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.22% (55.56 AUD)
Per equità:
21.55% (53.77 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|GBPUSD
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|256
|GBPUSD
|61
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPUSD
|446
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.99 AUD
Worst Trade: -62 AUD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +306.00 AUD
Massima perdita consecutiva: -142.59 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.14 × 69
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
ForexMart-RealServer
|0.32 × 19
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 397
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
AxioryAsia-02Live
|0.42 × 153
|
TitanFX-01
|0.45 × 182
|
ILQAu-A1 Live
|0.56 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 20
|
Pepperstone-01
|0.66 × 47
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.76 × 747
|
Pepperstone-Edge06
|0.80 × 98
|
ICMarketsSC-Live05
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.88 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
XAUUSD and GBPUSD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
30%
0
0
USD
USD
1.6K
AUD
AUD
4
100%
89
85%
32%
2.19
4.69
AUD
AUD
22%
1:500