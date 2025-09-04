- Crescimento
Negociações:
431
Negociações com lucro:
336 (77.95%)
Negociações com perda:
95 (22.04%)
Melhor negociação:
490.21 AUD
Pior negociação:
-184.69 AUD
Lucro bruto:
5 888.95 AUD (254 051 pips)
Perda bruta:
-2 492.63 AUD (142 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (836.45 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
1 269.54 AUD (24)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
13.51%
Depósito máximo carregado:
27.99%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.09
Negociações longas:
314 (72.85%)
Negociações curtas:
117 (27.15%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
7.88 AUD
Lucro médio:
17.53 AUD
Perda média:
-26.24 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-428.21 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-428.21 AUD (14)
Crescimento mensal:
108.76%
Previsão anual:
1 319.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.43 AUD
Máximo:
666.87 AUD (76.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.57% (666.87 AUD)
Pelo Capital Líquido:
21.55% (53.77 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|419
|GBPUSD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.7K
|GBPUSD
|-70
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|111K
|GBPUSD
|-110
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +490.21 AUD
Pior negociação: -185 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +836.45 AUD
Máxima perda consecutiva: -428.21 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.14 × 69
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
ForexMart-RealServer
|0.32 × 19
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 397
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
AxioryAsia-02Live
|0.42 × 153
|
TitanFX-01
|0.45 × 182
|
ILQAu-A1 Live
|0.56 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 20
|
Pepperstone-01
|0.66 × 47
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.78 × 747
|
Pepperstone-Edge06
|0.80 × 98
|
ICMarketsSC-Live05
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.88 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
141 mais ...
