Samarthan Bidari

Tulasi

Samarthan Bidari
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 269%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
431
Negociações com lucro:
336 (77.95%)
Negociações com perda:
95 (22.04%)
Melhor negociação:
490.21 AUD
Pior negociação:
-184.69 AUD
Lucro bruto:
5 888.95 AUD (254 051 pips)
Perda bruta:
-2 492.63 AUD (142 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (836.45 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
1 269.54 AUD (24)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
13.51%
Depósito máximo carregado:
27.99%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.09
Negociações longas:
314 (72.85%)
Negociações curtas:
117 (27.15%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
7.88 AUD
Lucro médio:
17.53 AUD
Perda média:
-26.24 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-428.21 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-428.21 AUD (14)
Crescimento mensal:
108.76%
Previsão anual:
1 319.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.43 AUD
Máximo:
666.87 AUD (76.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.57% (666.87 AUD)
Pelo Capital Líquido:
21.55% (53.77 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 419
GBPUSD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.7K
GBPUSD -70
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 111K
GBPUSD -110
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +490.21 AUD
Pior negociação: -185 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +836.45 AUD
Máxima perda consecutiva: -428.21 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.14 × 69
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
ForexMart-RealServer
0.32 × 19
ICMarkets-Live04
0.34 × 397
Tier1FX-Real
0.35 × 68
AxioryAsia-02Live
0.42 × 153
TitanFX-01
0.45 × 182
ILQAu-A1 Live
0.56 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 20
Pepperstone-01
0.66 × 47
QTrade-5
0.67 × 3
LQD1-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-Edge04
0.78 × 747
Pepperstone-Edge06
0.80 × 98
ICMarketsSC-Live05
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.88 × 8
TurnkeyFX-Live
0.93 × 46
Sem comentários
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 09:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 03:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.