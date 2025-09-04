- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
431
Transacciones Rentables:
336 (77.95%)
Transacciones Irrentables:
95 (22.04%)
Mejor transacción:
490.21 AUD
Peor transacción:
-184.69 AUD
Beneficio Bruto:
5 888.95 AUD (254 051 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 492.63 AUD (142 747 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (836.45 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 269.54 AUD (24)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
13.51%
Carga máxima del depósito:
27.99%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
5.09
Transacciones Largas:
314 (72.85%)
Transacciones Cortas:
117 (27.15%)
Factor de Beneficio:
2.36
Beneficio Esperado:
7.88 AUD
Beneficio medio:
17.53 AUD
Pérdidas medias:
-26.24 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-428.21 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-428.21 AUD (14)
Crecimiento al mes:
108.76%
Pronóstico anual:
1 319.68%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.43 AUD
Máxima:
666.87 AUD (76.22%)
Reducción relativa:
De balance:
35.57% (666.87 AUD)
De fondos:
21.55% (53.77 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|419
|GBPUSD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.7K
|GBPUSD
|-70
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|111K
|GBPUSD
|-110
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +490.21 AUD
Peor transacción: -185 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +836.45 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -428.21 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.14 × 69
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
ForexMart-RealServer
|0.32 × 19
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 397
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
AxioryAsia-02Live
|0.42 × 153
|
TitanFX-01
|0.45 × 182
|
ILQAu-A1 Live
|0.56 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 20
|
Pepperstone-01
|0.66 × 47
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.78 × 747
|
Pepperstone-Edge06
|0.80 × 98
|
ICMarketsSC-Live05
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.88 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
otros 141...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
269%
0
0
USD
USD
4.6K
AUD
AUD
17
100%
431
77%
14%
2.36
7.88
AUD
AUD
36%
1:500