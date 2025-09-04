SeñalesSecciones
Samarthan Bidari

Tulasi

Samarthan Bidari
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 269%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
431
Transacciones Rentables:
336 (77.95%)
Transacciones Irrentables:
95 (22.04%)
Mejor transacción:
490.21 AUD
Peor transacción:
-184.69 AUD
Beneficio Bruto:
5 888.95 AUD (254 051 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 492.63 AUD (142 747 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (836.45 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 269.54 AUD (24)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
13.51%
Carga máxima del depósito:
27.99%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
5.09
Transacciones Largas:
314 (72.85%)
Transacciones Cortas:
117 (27.15%)
Factor de Beneficio:
2.36
Beneficio Esperado:
7.88 AUD
Beneficio medio:
17.53 AUD
Pérdidas medias:
-26.24 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-428.21 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-428.21 AUD (14)
Crecimiento al mes:
108.76%
Pronóstico anual:
1 319.68%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.43 AUD
Máxima:
666.87 AUD (76.22%)
Reducción relativa:
De balance:
35.57% (666.87 AUD)
De fondos:
21.55% (53.77 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 419
GBPUSD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.7K
GBPUSD -70
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 111K
GBPUSD -110
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +490.21 AUD
Peor transacción: -185 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +836.45 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -428.21 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.14 × 69
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
ForexMart-RealServer
0.32 × 19
ICMarkets-Live04
0.34 × 397
Tier1FX-Real
0.35 × 68
AxioryAsia-02Live
0.42 × 153
TitanFX-01
0.45 × 182
ILQAu-A1 Live
0.56 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 20
Pepperstone-01
0.66 × 47
QTrade-5
0.67 × 3
LQD1-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-Edge04
0.78 × 747
Pepperstone-Edge06
0.80 × 98
ICMarketsSC-Live05
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.88 × 8
TurnkeyFX-Live
0.93 × 46
otros 141...
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 09:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 03:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
