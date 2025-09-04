シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Tulasi
Samarthan Bidari

Tulasi

Samarthan Bidari
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 269%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
431
利益トレード:
336 (77.95%)
損失トレード:
95 (22.04%)
ベストトレード:
490.21 AUD
最悪のトレード:
-184.69 AUD
総利益:
5 888.95 AUD (254 051 pips)
総損失:
-2 492.63 AUD (142 747 pips)
最大連続の勝ち:
28 (836.45 AUD)
最大連続利益:
1 269.54 AUD (24)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
13.51%
最大入金額:
27.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.09
長いトレード:
314 (72.85%)
短いトレード:
117 (27.15%)
プロフィットファクター:
2.36
期待されたペイオフ:
7.88 AUD
平均利益:
17.53 AUD
平均損失:
-26.24 AUD
最大連続の負け:
14 (-428.21 AUD)
最大連続損失:
-428.21 AUD (14)
月間成長:
108.76%
年間予想:
1 319.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.43 AUD
最大の:
666.87 AUD (76.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.57% (666.87 AUD)
エクイティによる:
21.55% (53.77 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 419
GBPUSD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.7K
GBPUSD -70
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 111K
GBPUSD -110
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +490.21 AUD
最悪のトレード: -185 AUD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +836.45 AUD
最大連続損失: -428.21 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Dunboyne-Production
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.14 × 69
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
ForexMart-RealServer
0.32 × 19
ICMarkets-Live04
0.34 × 397
Tier1FX-Real
0.35 × 68
AxioryAsia-02Live
0.42 × 153
TitanFX-01
0.45 × 182
ILQAu-A1 Live
0.56 × 25
ICMarkets-Live14
0.60 × 20
Pepperstone-01
0.66 × 47
QTrade-5
0.67 × 3
LQD1-Live01
0.75 × 4
Pepperstone-Edge04
0.78 × 747
Pepperstone-Edge06
0.80 × 98
ICMarketsSC-Live05
0.83 × 6
RVDMarkets-Live ECN
0.88 × 8
TurnkeyFX-Live
0.93 × 46
141 より多く...
レビューなし
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 09:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 03:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
