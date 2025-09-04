- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
431
利益トレード:
336 (77.95%)
損失トレード:
95 (22.04%)
ベストトレード:
490.21 AUD
最悪のトレード:
-184.69 AUD
総利益:
5 888.95 AUD (254 051 pips)
総損失:
-2 492.63 AUD (142 747 pips)
最大連続の勝ち:
28 (836.45 AUD)
最大連続利益:
1 269.54 AUD (24)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
13.51%
最大入金額:
27.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.09
長いトレード:
314 (72.85%)
短いトレード:
117 (27.15%)
プロフィットファクター:
2.36
期待されたペイオフ:
7.88 AUD
平均利益:
17.53 AUD
平均損失:
-26.24 AUD
最大連続の負け:
14 (-428.21 AUD)
最大連続損失:
-428.21 AUD (14)
月間成長:
108.76%
年間予想:
1 319.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.43 AUD
最大の:
666.87 AUD (76.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.57% (666.87 AUD)
エクイティによる:
21.55% (53.77 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|419
|GBPUSD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.7K
|GBPUSD
|-70
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|111K
|GBPUSD
|-110
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.14 × 69
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
ForexMart-RealServer
|0.32 × 19
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 397
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
AxioryAsia-02Live
|0.42 × 153
|
TitanFX-01
|0.45 × 182
|
ILQAu-A1 Live
|0.56 × 25
|
ICMarkets-Live14
|0.60 × 20
|
Pepperstone-01
|0.66 × 47
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|0.78 × 747
|
Pepperstone-Edge06
|0.80 × 98
|
ICMarketsSC-Live05
|0.83 × 6
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.88 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
269%
0
0
USD
USD
4.6K
AUD
AUD
17
100%
431
77%
14%
2.36
7.88
AUD
AUD
36%
1:500