Jiuzhou Zhou

AZ Quant 1

Jiuzhou Zhou
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
XMTradingMU-MT5 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
142 (78.45%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (21.55%)
En iyi işlem:
97.57 USD
En kötü işlem:
-86.84 USD
Brüt kâr:
715.19 USD (175 273 pips)
Brüt zarar:
-346.27 USD (41 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (23.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.05 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
92.38%
Maks. mevduat yükü:
3.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
4.25
Alış işlemleri:
142 (78.45%)
Satış işlemleri:
39 (21.55%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
2.04 USD
Ortalama kâr:
5.04 USD
Ortalama zarar:
-8.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.84 USD (1)
Aylık büyüme:
33.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.58 USD
Maksimum:
86.84 USD (7.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.06% (86.84 USD)
Varlığa göre:
6.63% (64.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 126
US500Cash 55
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 269
US500Cash 100
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 27K
US500Cash 107K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +97.57 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.41 USD

This signal focuses primarily on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. While Gold is the main instrument, the strategy may also trade other commodities when clear opportunities arise. Emphasis is placed on risk management, with a focus on short- to medium-term swing trades, avoiding overtrading and aiming for consistent, stable returns.


2025.09.19 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
