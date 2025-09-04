- Büyüme
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
142 (78.45%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (21.55%)
En iyi işlem:
97.57 USD
En kötü işlem:
-86.84 USD
Brüt kâr:
715.19 USD (175 273 pips)
Brüt zarar:
-346.27 USD (41 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (23.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.05 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
92.38%
Maks. mevduat yükü:
3.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
4.25
Alış işlemleri:
142 (78.45%)
Satış işlemleri:
39 (21.55%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
2.04 USD
Ortalama kâr:
5.04 USD
Ortalama zarar:
-8.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.84 USD (1)
Aylık büyüme:
33.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.58 USD
Maksimum:
86.84 USD (7.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.06% (86.84 USD)
Varlığa göre:
6.63% (64.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|126
|US500Cash
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|269
|US500Cash
|100
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|27K
|US500Cash
|107K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +97.57 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTradingMU-MT5 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This signal focuses primarily on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. While Gold is the main instrument, the strategy may also trade other commodities when clear opportunities arise. Emphasis is placed on risk management, with a focus on short- to medium-term swing trades, avoiding overtrading and aiming for consistent, stable returns.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
44%
0
0
USD
USD
981
USD
USD
8
0%
181
78%
92%
2.06
2.04
USD
USD
7%
1:500