Jiuzhou Zhou

AZ Quant 1

Jiuzhou Zhou
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 44%
XMTradingMU-MT5 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
142 (78.45%)
Loss Trade:
39 (21.55%)
Best Trade:
97.57 USD
Worst Trade:
-86.84 USD
Profitto lordo:
715.19 USD (175 273 pips)
Perdita lorda:
-346.27 USD (41 386 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (23.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.05 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
92.38%
Massimo carico di deposito:
3.13%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
4.25
Long Trade:
142 (78.45%)
Short Trade:
39 (21.55%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
2.04 USD
Profitto medio:
5.04 USD
Perdita media:
-8.88 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.84 USD (1)
Crescita mensile:
33.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.58 USD
Massimale:
86.84 USD (7.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.06% (86.84 USD)
Per equità:
6.63% (64.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 126
US500Cash 55
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 269
US500Cash 100
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 27K
US500Cash 107K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +97.57 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.26 USD
Massima perdita consecutiva: -14.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTradingMU-MT5 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal focuses primarily on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. While Gold is the main instrument, the strategy may also trade other commodities when clear opportunities arise. Emphasis is placed on risk management, with a focus on short- to medium-term swing trades, avoiding overtrading and aiming for consistent, stable returns.


Non ci sono recensioni
2025.09.19 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AZ Quant 1
100USD al mese
44%
0
0
USD
981
USD
8
0%
181
78%
92%
2.06
2.04
USD
7%
1:500
Copia

