시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GOLD Farming
Jiuzhou Zhou

GOLD Farming

Jiuzhou Zhou
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 87%
XMTradingMU-MT5 3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
971
이익 거래:
778 (80.12%)
손실 거래:
193 (19.88%)
최고의 거래:
446.66 USD
최악의 거래:
-458.46 USD
총 수익:
3 112.59 USD (626 028 pips)
총 손실:
-2 521.64 USD (356 549 pips)
연속 최대 이익:
41 (16.21 USD)
연속 최대 이익:
470.35 USD (8)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
95.54%
최대 입금량:
70.35%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
1.20
롱(주식매수):
575 (59.22%)
숏(주식차입매도):
396 (40.78%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
4.00 USD
평균 손실:
-13.07 USD
연속 최대 손실:
9 (-2.65 USD)
연속 최대 손실:
-458.46 USD (1)
월별 성장률:
4.85%
연간 예측:
58.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.58 USD
최대한의:
491.82 USD (27.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.18% (491.82 USD)
자본금별:
53.54% (663.85 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 505
OILCash 193
US500Cash 174
AUDCAD# 87
US500Cash# 9
OILCash# 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 297
OILCash 2
US500Cash 199
AUDCAD# 67
US500Cash# 19
OILCash# 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 22K
OILCash 1K
US500Cash 229K
AUDCAD# 4.6K
US500Cash# 12K
OILCash# 236
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +446.66 USD
최악의 거래: -458 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +16.21 USD
연속 최대 손실: -2.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMTradingMU-MT5 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

This signal focuses primarily on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. While Gold is the main instrument, the strategy may also trade other commodities when clear opportunities arise. Emphasis is placed on risk management, with a focus on short- to medium-term swing trades, avoiding overtrading and aiming for consistent, stable returns.


리뷰 없음
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GOLD Farming
월별 100 USD
87%
0
0
USD
1.7K
USD
23
0%
971
80%
96%
1.23
0.61
USD
54%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.