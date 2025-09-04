- 자본
- 축소
트레이드:
971
이익 거래:
778 (80.12%)
손실 거래:
193 (19.88%)
최고의 거래:
446.66 USD
최악의 거래:
-458.46 USD
총 수익:
3 112.59 USD (626 028 pips)
총 손실:
-2 521.64 USD (356 549 pips)
연속 최대 이익:
41 (16.21 USD)
연속 최대 이익:
470.35 USD (8)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
95.54%
최대 입금량:
70.35%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
1.20
롱(주식매수):
575 (59.22%)
숏(주식차입매도):
396 (40.78%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
4.00 USD
평균 손실:
-13.07 USD
연속 최대 손실:
9 (-2.65 USD)
연속 최대 손실:
-458.46 USD (1)
월별 성장률:
4.85%
연간 예측:
58.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.58 USD
최대한의:
491.82 USD (27.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.18% (491.82 USD)
자본금별:
53.54% (663.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|505
|OILCash
|193
|US500Cash
|174
|AUDCAD#
|87
|US500Cash#
|9
|OILCash#
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|297
|OILCash
|2
|US500Cash
|199
|AUDCAD#
|67
|US500Cash#
|19
|OILCash#
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|22K
|OILCash
|1K
|US500Cash
|229K
|AUDCAD#
|4.6K
|US500Cash#
|12K
|OILCash#
|236
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +446.66 USD
최악의 거래: -458 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +16.21 USD
연속 최대 손실: -2.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMTradingMU-MT5 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This signal focuses primarily on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. While Gold is the main instrument, the strategy may also trade other commodities when clear opportunities arise. Emphasis is placed on risk management, with a focus on short- to medium-term swing trades, avoiding overtrading and aiming for consistent, stable returns.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
87%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
23
0%
971
80%
96%
1.23
0.61
USD
USD
54%
1:500