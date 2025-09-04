СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD Farming
Jiuzhou Zhou

GOLD Farming

Jiuzhou Zhou
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 86%
XMTradingMU-MT5 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
969
Прибыльных трейдов:
776 (80.08%)
Убыточных трейдов:
193 (19.92%)
Лучший трейд:
446.66 USD
Худший трейд:
-458.46 USD
Общая прибыль:
3 105.63 USD (621 859 pips)
Общий убыток:
-2 521.64 USD (356 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (16.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
470.35 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
95.54%
Макс. загрузка депозита:
70.35%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
1.19
Длинных трейдов:
574 (59.24%)
Коротких трейдов:
395 (40.76%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
4.00 USD
Средний убыток:
-13.07 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-458.46 USD (1)
Прирост в месяц:
4.42%
Годовой прогноз:
53.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.58 USD
Максимальная:
491.82 USD (27.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.18% (491.82 USD)
По эквити:
53.54% (663.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 505
OILCash 193
US500Cash 174
AUDCAD# 87
US500Cash# 8
OILCash# 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 297
OILCash 2
US500Cash 199
AUDCAD# 67
US500Cash# 15
OILCash# 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 22K
OILCash 1K
US500Cash 229K
AUDCAD# 4.6K
US500Cash# 8.1K
OILCash# 136
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +446.66 USD
Худший трейд: -458 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.21 USD
Макс. убыток в серии: -2.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTradingMU-MT5 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal focuses primarily on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. While Gold is the main instrument, the strategy may also trade other commodities when clear opportunities arise. Emphasis is placed on risk management, with a focus on short- to medium-term swing trades, avoiding overtrading and aiming for consistent, stable returns.


Нет отзывов
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD Farming
100 USD в месяц
86%
0
0
USD
1.7K
USD
22
0%
969
80%
96%
1.23
0.60
USD
54%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.