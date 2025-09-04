- Прирост
Всего трейдов:
969
Прибыльных трейдов:
776 (80.08%)
Убыточных трейдов:
193 (19.92%)
Лучший трейд:
446.66 USD
Худший трейд:
-458.46 USD
Общая прибыль:
3 105.63 USD (621 859 pips)
Общий убыток:
-2 521.64 USD (356 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (16.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
470.35 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
95.54%
Макс. загрузка депозита:
70.35%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
1.19
Длинных трейдов:
574 (59.24%)
Коротких трейдов:
395 (40.76%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
4.00 USD
Средний убыток:
-13.07 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-458.46 USD (1)
Прирост в месяц:
4.42%
Годовой прогноз:
53.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.58 USD
Максимальная:
491.82 USD (27.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.18% (491.82 USD)
По эквити:
53.54% (663.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|505
|OILCash
|193
|US500Cash
|174
|AUDCAD#
|87
|US500Cash#
|8
|OILCash#
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|297
|OILCash
|2
|US500Cash
|199
|AUDCAD#
|67
|US500Cash#
|15
|OILCash#
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|22K
|OILCash
|1K
|US500Cash
|229K
|AUDCAD#
|4.6K
|US500Cash#
|8.1K
|OILCash#
|136
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +446.66 USD
Худший трейд: -458 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.21 USD
Макс. убыток в серии: -2.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTradingMU-MT5 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This signal focuses primarily on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. While Gold is the main instrument, the strategy may also trade other commodities when clear opportunities arise. Emphasis is placed on risk management, with a focus on short- to medium-term swing trades, avoiding overtrading and aiming for consistent, stable returns.
100 USD в месяц
86%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
22
0%
969
80%
96%
1.23
0.60
USD
USD
54%
1:500