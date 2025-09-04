SinaisSeções
Jiuzhou Zhou

GOLD Farming

Jiuzhou Zhou
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 86%
XMTradingMU-MT5 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
969
Negociações com lucro:
776 (80.08%)
Negociações com perda:
193 (19.92%)
Melhor negociação:
446.66 USD
Pior negociação:
-458.46 USD
Lucro bruto:
3 105.63 USD (621 859 pips)
Perda bruta:
-2 521.64 USD (356 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (16.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
470.35 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
95.54%
Depósito máximo carregado:
70.35%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
1.19
Negociações longas:
574 (59.24%)
Negociações curtas:
395 (40.76%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.60 USD
Lucro médio:
4.00 USD
Perda média:
-13.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-2.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-458.46 USD (1)
Crescimento mensal:
4.42%
Previsão anual:
53.69%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.58 USD
Máximo:
491.82 USD (27.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.18% (491.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.54% (663.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 505
OILCash 193
US500Cash 174
AUDCAD# 87
US500Cash# 8
OILCash# 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 297
OILCash 2
US500Cash 199
AUDCAD# 67
US500Cash# 15
OILCash# 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 22K
OILCash 1K
US500Cash 229K
AUDCAD# 4.6K
US500Cash# 8.1K
OILCash# 136
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +446.66 USD
Pior negociação: -458 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +16.21 USD
Máxima perda consecutiva: -2.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMTradingMU-MT5 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

This signal focuses primarily on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. While Gold is the main instrument, the strategy may also trade other commodities when clear opportunities arise. Emphasis is placed on risk management, with a focus on short- to medium-term swing trades, avoiding overtrading and aiming for consistent, stable returns.


Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLD Farming
100 USD por mês
86%
0
0
USD
1.7K
USD
22
0%
969
80%
96%
1.23
0.60
USD
54%
1:500
