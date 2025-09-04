- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
969
利益トレード:
776 (80.08%)
損失トレード:
193 (19.92%)
ベストトレード:
446.66 USD
最悪のトレード:
-458.46 USD
総利益:
3 105.63 USD (621 859 pips)
総損失:
-2 521.64 USD (356 549 pips)
最大連続の勝ち:
41 (16.21 USD)
最大連続利益:
470.35 USD (8)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
95.54%
最大入金額:
70.35%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
1.19
長いトレード:
574 (59.24%)
短いトレード:
395 (40.76%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.60 USD
平均利益:
4.00 USD
平均損失:
-13.07 USD
最大連続の負け:
9 (-2.65 USD)
最大連続損失:
-458.46 USD (1)
月間成長:
4.42%
年間予想:
53.69%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.58 USD
最大の:
491.82 USD (27.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.18% (491.82 USD)
エクイティによる:
53.54% (663.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|505
|OILCash
|193
|US500Cash
|174
|AUDCAD#
|87
|US500Cash#
|8
|OILCash#
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|297
|OILCash
|2
|US500Cash
|199
|AUDCAD#
|67
|US500Cash#
|15
|OILCash#
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|22K
|OILCash
|1K
|US500Cash
|229K
|AUDCAD#
|4.6K
|US500Cash#
|8.1K
|OILCash#
|136
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +446.66 USD
最悪のトレード: -458 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16.21 USD
最大連続損失: -2.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTradingMU-MT5 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This signal focuses primarily on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. While Gold is the main instrument, the strategy may also trade other commodities when clear opportunities arise. Emphasis is placed on risk management, with a focus on short- to medium-term swing trades, avoiding overtrading and aiming for consistent, stable returns.
レビューなし
