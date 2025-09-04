シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOLD Farming
Jiuzhou Zhou

GOLD Farming

Jiuzhou Zhou
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 86%
XMTradingMU-MT5 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
969
利益トレード:
776 (80.08%)
損失トレード:
193 (19.92%)
ベストトレード:
446.66 USD
最悪のトレード:
-458.46 USD
総利益:
3 105.63 USD (621 859 pips)
総損失:
-2 521.64 USD (356 549 pips)
最大連続の勝ち:
41 (16.21 USD)
最大連続利益:
470.35 USD (8)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
95.54%
最大入金額:
70.35%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
1.19
長いトレード:
574 (59.24%)
短いトレード:
395 (40.76%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.60 USD
平均利益:
4.00 USD
平均損失:
-13.07 USD
最大連続の負け:
9 (-2.65 USD)
最大連続損失:
-458.46 USD (1)
月間成長:
4.42%
年間予想:
53.69%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.58 USD
最大の:
491.82 USD (27.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.18% (491.82 USD)
エクイティによる:
53.54% (663.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 505
OILCash 193
US500Cash 174
AUDCAD# 87
US500Cash# 8
OILCash# 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 297
OILCash 2
US500Cash 199
AUDCAD# 67
US500Cash# 15
OILCash# 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 22K
OILCash 1K
US500Cash 229K
AUDCAD# 4.6K
US500Cash# 8.1K
OILCash# 136
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +446.66 USD
最悪のトレード: -458 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16.21 USD
最大連続損失: -2.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTradingMU-MT5 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This signal focuses primarily on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. While Gold is the main instrument, the strategy may also trade other commodities when clear opportunities arise. Emphasis is placed on risk management, with a focus on short- to medium-term swing trades, avoiding overtrading and aiming for consistent, stable returns.


レビューなし
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 17:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GOLD Farming
100 USD/月
86%
0
0
USD
1.7K
USD
22
0%
969
80%
96%
1.23
0.60
USD
54%
1:500
コピー

