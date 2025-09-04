SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AZ Quant 1
Jiuzhou Zhou

AZ Quant 1

Jiuzhou Zhou
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
XMTradingMU-MT5 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
172
Bénéfice trades:
135 (78.48%)
Perte trades:
37 (21.51%)
Meilleure transaction:
97.57 USD
Pire transaction:
-86.84 USD
Bénéfice brut:
694.51 USD (155 045 pips)
Perte brute:
-327.28 USD (37 361 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (23.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
240.05 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
92.38%
Charge de dépôt maximale:
3.13%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
4.23
Longs trades:
134 (77.91%)
Courts trades:
38 (22.09%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
2.14 USD
Bénéfice moyen:
5.14 USD
Perte moyenne:
-8.85 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-14.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-86.84 USD (1)
Croissance mensuelle:
33.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.58 USD
Maximal:
86.84 USD (7.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.06% (86.84 USD)
Par fonds propres:
6.63% (64.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 124
US500Cash 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 284
US500Cash 83
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 28K
US500Cash 89K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +97.57 USD
Pire transaction: -87 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +23.26 USD
Perte consécutive maximale: -14.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTradingMU-MT5 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This signal focuses primarily on Gold (XAUUSD) trading, combining trend-following strategies with key support and resistance analysis. While Gold is the main instrument, the strategy may also trade other commodities when clear opportunities arise. Emphasis is placed on risk management, with a focus on short- to medium-term swing trades, avoiding overtrading and aiming for consistent, stable returns.


Aucun avis
2025.09.19 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AZ Quant 1
100 USD par mois
43%
0
0
USD
980
USD
8
0%
172
78%
92%
2.12
2.14
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.