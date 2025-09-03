SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ICMarkets RFT
Savell Martin

ICMarkets RFT

Savell Martin
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
505
Kârla kapanan işlemler:
340 (67.32%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (32.67%)
En iyi işlem:
21.71 GBP
En kötü işlem:
-8.05 GBP
Brüt kâr:
368.14 GBP (22 132 pips)
Brüt zarar:
-281.59 GBP (21 191 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (9.20 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
29.24 GBP (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
86.05%
Maks. mevduat yükü:
7.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
155
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
405 (80.20%)
Satış işlemleri:
100 (19.80%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.17 GBP
Ortalama kâr:
1.08 GBP
Ortalama zarar:
-1.71 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-29.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-29.00 GBP (7)
Aylık büyüme:
2.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 GBP
Maksimum:
60.69 GBP (1.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.92% (60.21 GBP)
Varlığa göre:
18.37% (567.87 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 412
GBPUSD 67
AUDCAD 14
GBPCAD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 87
GBPUSD -4
AUDCAD 13
GBPCAD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD -1.3K
AUDCAD -419
GBPCAD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.71 GBP
En kötü işlem: -8 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +9.20 GBP
Maksimum ardışık zarar: -29.00 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.08 × 13
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 173
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.85 × 4149
VantageInternational-Live 4
0.90 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
0.98 × 3995
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 146
Exness-MT5Real31
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Forex.com-Live 536
1.85 × 159
38 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 19:00
Share of trading days is too low
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 16:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.03 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
