İşlemler:
505
Kârla kapanan işlemler:
340 (67.32%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (32.67%)
En iyi işlem:
21.71 GBP
En kötü işlem:
-8.05 GBP
Brüt kâr:
368.14 GBP (22 132 pips)
Brüt zarar:
-281.59 GBP (21 191 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (9.20 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
29.24 GBP (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
86.05%
Maks. mevduat yükü:
7.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
155
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
405 (80.20%)
Satış işlemleri:
100 (19.80%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.17 GBP
Ortalama kâr:
1.08 GBP
Ortalama zarar:
-1.71 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-29.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-29.00 GBP (7)
Aylık büyüme:
2.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 GBP
Maksimum:
60.69 GBP (1.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.92% (60.21 GBP)
Varlığa göre:
18.37% (567.87 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|412
|GBPUSD
|67
|AUDCAD
|14
|GBPCAD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|87
|GBPUSD
|-4
|AUDCAD
|13
|GBPCAD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-1.3K
|AUDCAD
|-419
|GBPCAD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.71 GBP
En kötü işlem: -8 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +9.20 GBP
Maksimum ardışık zarar: -29.00 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.08 × 13
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 173
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.85 × 4149
|
VantageInternational-Live 4
|0.90 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.98 × 3995
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 146
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Forex.com-Live 536
|1.85 × 159
