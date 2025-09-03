SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ICMarkets RFT
Savell Martin

ICMarkets RFT

Savell Martin
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
494
Bénéfice trades:
329 (66.59%)
Perte trades:
165 (33.40%)
Meilleure transaction:
21.71 GBP
Pire transaction:
-8.05 GBP
Bénéfice brut:
364.12 GBP (21 599 pips)
Perte brute:
-281.37 GBP (21 191 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (9.20 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
29.24 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
85.02%
Charge de dépôt maximale:
7.76%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
157
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.36
Longs trades:
401 (81.17%)
Courts trades:
93 (18.83%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.17 GBP
Bénéfice moyen:
1.11 GBP
Perte moyenne:
-1.71 GBP
Pertes consécutives maximales:
7 (-29.00 GBP)
Perte consécutive maximale:
-29.00 GBP (7)
Croissance mensuelle:
2.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 GBP
Maximal:
60.69 GBP (1.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.92% (60.21 GBP)
Par fonds propres:
18.37% (567.87 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 403
GBPUSD 66
AUDCAD 13
GBPCAD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 85
GBPUSD -5
AUDCAD 12
GBPCAD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.1K
GBPUSD -1.5K
AUDCAD -497
GBPCAD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.71 GBP
Pire transaction: -8 GBP
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +9.20 GBP
Perte consécutive maximale: -29.00 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real10
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.08 × 13
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 173
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.84 × 4143
VantageInternational-Live 4
0.90 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
0.98 × 3995
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 146
Exness-MT5Real31
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Forex.com-Live 536
1.85 × 159
38 plus...
Aucun avis
2025.09.17 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 19:00
Share of trading days is too low
2025.09.03 19:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 16:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.03 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
