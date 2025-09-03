- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
494
Bénéfice trades:
329 (66.59%)
Perte trades:
165 (33.40%)
Meilleure transaction:
21.71 GBP
Pire transaction:
-8.05 GBP
Bénéfice brut:
364.12 GBP (21 599 pips)
Perte brute:
-281.37 GBP (21 191 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (9.20 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
29.24 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
85.02%
Charge de dépôt maximale:
7.76%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
157
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.36
Longs trades:
401 (81.17%)
Courts trades:
93 (18.83%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.17 GBP
Bénéfice moyen:
1.11 GBP
Perte moyenne:
-1.71 GBP
Pertes consécutives maximales:
7 (-29.00 GBP)
Perte consécutive maximale:
-29.00 GBP (7)
Croissance mensuelle:
2.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 GBP
Maximal:
60.69 GBP (1.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.92% (60.21 GBP)
Par fonds propres:
18.37% (567.87 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|403
|GBPUSD
|66
|AUDCAD
|13
|GBPCAD
|12
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|85
|GBPUSD
|-5
|AUDCAD
|12
|GBPCAD
|17
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-1.5K
|AUDCAD
|-497
|GBPCAD
|1.3K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|0.08 × 13
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
FusionMarkets-Live
|0.61 × 173
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
|0.84 × 4143
VantageInternational-Live 4
|0.90 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
|0.98 × 3995
Alpari-MT5
|1.04 × 54
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 146
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
Forex.com-Live 536
|1.85 × 159
