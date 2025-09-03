리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 GOMarketsIntl-Live 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 VantageInternational-Live 4 0.89 × 91 ExclusiveMarkets-Live 0.94 × 33 VantageInternational-Live 13 1.00 × 1 VantageInternational-Live 15 1.00 × 1 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 1.29 × 246 OxSecurities-Live 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 1.48 × 9927 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 itexsys-Platform 1.67 × 3 Forex.com-Live 536 1.77 × 160 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 Opogroup-Server1 2.08 × 24 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.21 × 189 ICMarketsSC-MT5 2.22 × 333 84 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오