- 자본
- 축소
트레이드:
2 269
이익 거래:
1 593 (70.20%)
손실 거래:
676 (29.79%)
최고의 거래:
33.30 GBP
최악의 거래:
-47.72 GBP
총 수익:
1 866.24 GBP (144 534 pips)
총 손실:
-1 393.29 GBP (104 841 pips)
연속 최대 이익:
23 (8.81 GBP)
연속 최대 이익:
60.34 GBP (14)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
84.57%
최대 입금량:
7.76%
최근 거래:
36 분 전
주별 거래 수:
121
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.61
롱(주식매수):
1 502 (66.20%)
숏(주식차입매도):
767 (33.80%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
0.21 GBP
평균 이익:
1.17 GBP
평균 손실:
-2.06 GBP
연속 최대 손실:
8 (-71.81 GBP)
연속 최대 손실:
-145.03 GBP (5)
월별 성장률:
5.82%
연간 예측:
70.66%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 GBP
최대한의:
292.94 GBP (8.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.26% (292.90 GBP)
자본금별:
18.37% (567.87 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1790
|GBPUSD
|313
|GBPCAD
|91
|AUDCAD
|41
|XAUUSD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|590
|GBPUSD
|45
|GBPCAD
|100
|AUDCAD
|45
|XAUUSD
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|23K
|GBPUSD
|649
|GBPCAD
|10K
|AUDCAD
|1.9K
|XAUUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +33.30 GBP
최악의 거래: -48 GBP
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +8.81 GBP
연속 최대 손실: -71.81 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.89 × 91
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
OxSecurities-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.48 × 9927
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
|
Forex.com-Live 536
|1.77 × 160
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|2.08 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 333
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
16%
0
0
USD
USD
3.5K
GBP
GBP
18
100%
2 269
70%
85%
1.33
0.21
GBP
GBP
18%
1:500