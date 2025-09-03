시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / ICM RFT
Savell Martin

ICM RFT

Savell Martin
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 269
이익 거래:
1 593 (70.20%)
손실 거래:
676 (29.79%)
최고의 거래:
33.30 GBP
최악의 거래:
-47.72 GBP
총 수익:
1 866.24 GBP (144 534 pips)
총 손실:
-1 393.29 GBP (104 841 pips)
연속 최대 이익:
23 (8.81 GBP)
연속 최대 이익:
60.34 GBP (14)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
84.57%
최대 입금량:
7.76%
최근 거래:
36 분 전
주별 거래 수:
121
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.61
롱(주식매수):
1 502 (66.20%)
숏(주식차입매도):
767 (33.80%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
0.21 GBP
평균 이익:
1.17 GBP
평균 손실:
-2.06 GBP
연속 최대 손실:
8 (-71.81 GBP)
연속 최대 손실:
-145.03 GBP (5)
월별 성장률:
5.82%
연간 예측:
70.66%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 GBP
최대한의:
292.94 GBP (8.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.26% (292.90 GBP)
자본금별:
18.37% (567.87 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 1790
GBPUSD 313
GBPCAD 91
AUDCAD 41
XAUUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 590
GBPUSD 45
GBPCAD 100
AUDCAD 45
XAUUSD -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 23K
GBPUSD 649
GBPCAD 10K
AUDCAD 1.9K
XAUUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +33.30 GBP
최악의 거래: -48 GBP
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +8.81 GBP
연속 최대 손실: -71.81 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.89 × 91
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
OxSecurities-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.48 × 9927
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.67 × 3
Forex.com-Live 536
1.77 × 160
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Opogroup-Server1
2.08 × 24
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 333
84 더...
리뷰 없음
2026.01.05 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 11:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 10:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 13:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 11:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.