Savell Martin

ICM RFT

Savell Martin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 123
Gewinntrades:
1 492 (70.27%)
Verlusttrades:
631 (29.72%)
Bester Trade:
33.30 GBP
Schlechtester Trade:
-47.72 GBP
Bruttoprofit:
1 766.08 GBP (137 433 pips)
Bruttoverlust:
-1 345.60 GBP (100 782 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (8.81 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.34 GBP (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
84.57%
Max deposit load:
7.76%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
94
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.44
Long-Positionen:
1 441 (67.88%)
Short-Positionen:
682 (32.12%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 GBP
Durchschnittlicher Profit:
1.18 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-2.13 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-71.81 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-145.03 GBP (5)
Wachstum pro Monat :
-2.86%
Jahresprognose:
-34.68%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 GBP
Maximaler:
292.94 GBP (8.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.26% (292.90 GBP)
Kapital:
18.37% (567.87 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1670
GBPUSD 292
GBPCAD 89
AUDCAD 38
XAUUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 544
GBPUSD 29
GBPCAD 98
AUDCAD 42
XAUUSD -170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 22K
GBPUSD -923
GBPCAD 10K
AUDCAD 1.7K
XAUUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.30 GBP
Schlechtester Trade: -48 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.81 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.81 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 4
0.89 × 91
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
OxSecurities-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
1.48 × 9916
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.67 × 3
Forex.com-Live 536
1.77 × 160
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 327
Opogroup-Server1
2.08 × 24
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
noch 84 ...
