- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 123
Gewinntrades:
1 492 (70.27%)
Verlusttrades:
631 (29.72%)
Bester Trade:
33.30 GBP
Schlechtester Trade:
-47.72 GBP
Bruttoprofit:
1 766.08 GBP (137 433 pips)
Bruttoverlust:
-1 345.60 GBP (100 782 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (8.81 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.34 GBP (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
84.57%
Max deposit load:
7.76%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
94
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.44
Long-Positionen:
1 441 (67.88%)
Short-Positionen:
682 (32.12%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 GBP
Durchschnittlicher Profit:
1.18 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-2.13 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-71.81 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-145.03 GBP (5)
Wachstum pro Monat :
-2.86%
Jahresprognose:
-34.68%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 GBP
Maximaler:
292.94 GBP (8.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.26% (292.90 GBP)
Kapital:
18.37% (567.87 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1670
|GBPUSD
|292
|GBPCAD
|89
|AUDCAD
|38
|XAUUSD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|544
|GBPUSD
|29
|GBPCAD
|98
|AUDCAD
|42
|XAUUSD
|-170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|22K
|GBPUSD
|-923
|GBPCAD
|10K
|AUDCAD
|1.7K
|XAUUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +33.30 GBP
Schlechtester Trade: -48 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.81 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.81 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 4
|0.89 × 91
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
OxSecurities-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.48 × 9916
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
|
Forex.com-Live 536
|1.77 × 160
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 327
|
Opogroup-Server1
|2.08 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
